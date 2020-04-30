«Мы не разглашаем то, что у нас происходит. Пока это тайна…»: продюсер Андрея Губина о возвращении певца

Трудно найти человека в нашей стране, который не слышал бы песен Андрея Губина – «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима-холода», «Девушки, как звезды»… А те, кому сегодня 30-40 лет, наверняка вспомнят, как танцевали под эти мелодии в юности.

Из-за болезни надолго исчез из поля зрения

К сожалению, невероятная популярность Андрея сошла на «нет» в середине 2000-х: из-за болезни нервной системы музыкант начал испытывать постоянные сильные боли в левой стороне лица, и со сценой пришлось распрощаться.

Несколько месяцев назад мы узнали от продюсера Губина – Тараса Ващишина – что Андрей планирует триумфальное возвращение и записывает новые песни.

В преддверие дня рождения певца мы вновь связались с Тарасом и попытались узнать – что произошло за последнее время в жизни Андрея Губина?

Тарас Ващишин: «Мы не разглашаем ничего. Это тайна…»

— Не так давно вы рассказывали о том, что Андрей Губин записывает новый альбом. Как продвигается работа?

— Не могу пока сказать ничего определенного, потому что решено до поры до времени не озвучивать эту тему. Точного времени выхода альбома мы тоже пока еще не определили.

Такая у нас политика: мы не разглашаем то, что у нас происходит. Пока это тайна… Когда создается много шума – это мешает работать.

— Расскажите, чем Андрей занимается во время самоизоляции?

— В основном – спортом. Не могу сказать, что ему тяжело сидеть дома. Творческим людям порой, наоборот, хорошо, когда появляется свободное время – можно подумать, что-нибудь посочинять… Так что изоляция творческому человеку – только на пользу.

— Как сейчас Андрей чувствует себя?

— Хорошо. Все в порядке у него.

— Как-то планирует отметить день рождения?

— Пока не знаю, но, наверное, увидимся с ним. Возможно, Андрей приедет ко мне. Мы ведь не только работаем вместе, но и давно дружим. Я живу за городом, там очень красиво, природа…

А вообще все хорошо у него, поклонникам не стоит беспокоиться. Будем надеяться на какой-то результат.

— Вы уже решили, что подарите другу?

— Подарок? Пока еще не решил, что для него выбрать. Может быть, просто спрошу у Андрея – что бы ему хотелось получить в подарок. Чтобы это было полезно и приятно. Мне, например, пластинки часто дарят, потому что я их собираю…

В последнее время среди близких друзей у нас принято дарить деньги, чтобы именинник потом сам себе выбрал, что купить.

Ждем новый альбом?..

Напомним, в декабре прошлого года Тарас Ващишин рассказал нашему корреспонденту о том, что Андрей работает над новым альбомом. Продюсер подчеркнул, что новые песни должны будут понравиться как прежним поклонникам Андрея Губина, так и представителям молодого поколения.

Кроме того, Тарас добавил, что это огромная победа – ведь прежде Андрей отказывался возвращаться в шоу-бизнес, у него не было желания петь, а теперь, по словам друга и продюсера музыканта, у Губина вновь появилось стремление петь.

К сожалению, Тарас Ващишин оказался немногословным. Но, может быть, это и к лучшему? Может быть, в скором времени нас ожидает грандиозный сюрприз от кумира подростков из 90-2000-х?

Как бы там ни было – мы поздравляем Андрея Губина с днем рождения и желаем крепкого здоровья и радости творчества!