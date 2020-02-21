Андрей Губин активно занимается спортом перед возвращением на сцену

Саунд-продюсер популярного в девяностых годах прошлого века исполнителя Андрея Губина Тарас Ващишин заявил, что его подопечный сейчас начал активно заниматься спортом. Он совершенно точно в недалеком будущем вернется на сцену и начнет выступать перед своими поклонниками.

«У Андрея все хорошо. Он работает и постоянно занимается спортом». Тарас Ващишин

Как добавил саунд-продюсер, сейчас у Андрея все прекрасно в жизни. Правда, не так давно он заявлял, что давать концерты якобы больше не будет. Ващишин отметил, что сделал это заявление музыкант специально, чтобы не привлекать к себе внимание. Он сказал, что излишний интерес к его персоне мешает Андрею Губину сосредоточиться на творчестве.

больше по теме Разин обвинил Губина в странном поведении и отказался брать в свой коллектив При этом он отметил, что как продюсер относится к исполнителю хорошо.

По словам Тараса Ващишина, поклонники с нетерпением ждут Андрея Губина на большой сцене. И он уже в самое ближайшее время порадует их как новым материалом, так и своими старыми хитами, от которых без ума миллионы россиян, сообщает «Собеседник».