Три главных человеческих качества Киркорова: коллеги-звезды честно ответили на вопрос

В преддверие этой даты мы решили побеседовать с известными людьми, которые хорошо знают Филиппа Бедросовича, и спросить у них – какое самое яркое впечатление произвел на них артист, какую интересную историю о нем они могут рассказать?

Яна Рудковская, музыкальный продюсер, телеведущая: «Это был наш первый поцелуй»

— У меня очень много прекрасных воспоминаний, связанных с Филиппом, — призналась Яна Рудковская. — В 2006 году, после «Евровидения», Филипп испытывал ко мне очень теплые чувства.

Я тогда ездила на маленьком «Порше», и однажды Филипп попросил разрешения меня проводить. Мы с ним доехали на моей машине до моего дома, у него едва помещались в салоне ноги, он ведь очень высокий… Пришлось отодвигать сиденье.

Я предложила: «Давай ты поедешь на своей машине, а я на своей, тебе ведь неудобно!». Но он все равно захотел ехать со мной. А потом сказал: «Яна, был бы я твоим мужем, я бы тебе машину побольше купил».

Именно тогда Филипп меня поцеловал. Это был наш первый поцелуй…

Вообще Филипп – замечательный человек. Он мой учитель, мой наставник в шоу-бизнесе и, конечно же, очень близкий друг. У меня с ним связано миллион разных историй…

Помню, в 2007 году он мне позвонил и говорит: «Ты тоже с Биланом едешь на «Евровидение»? И я еду – с Ани Лорак, от Украины!». Я отвечаю – «Ну что ты переживаешь? У тебя девочка, у меня – мальчик. У тебя – быстрая песня, у меня – баллада. Мы с тобой выступаем в разных полуфиналах…».

На что он мне сказал: «Мы встретимся в финале, и борьба будет между Лорак и Биланом». Так и случилось. Дима занял первое место, а Ани Лорак – второе.

Филипп – это человек, у которого сумасшедшая интуиция. Он – потрясающий друг, очень позитивный. Он часто идет против правил, но за друзей. У него всегда есть свое мнение. Он – настоящий король российской эстрады.

— Какими тремя эпитетами можете охарактеризовать Киркорова?

— Самое главное его качество – порядочность. Затем – харизма. И еще – величие!

Эвелина Бледанс, актриса, телеведущая: «Попал в пробку и дошел пешком на наш благотворительный вечер»

— Мы познакомились с Филиппом Бедросовичем 20 лет назад, когда вместе работали в мюзикле «Метро», — вспоминает Эвелина Бледанс. — У нас было несколько обалденных совместных гастролей. Но об этом я уже много раз рассказывала…

А сейчас давайте расскажу о прошлогодней нашей встрече. В июле прошлого года я проводила благотворительный вечер в помощь крымскому детскому хоспису. Это был мой творческий вечер, в котором принимали участие мои друзья. Филипп, видимо, узнал об этом вечере из соцсетей.

Вечер уже должен начаться – а почему-то не начинается. Организаторов спрашиваю – почему не начинаем? Они отвечают: «Ждем одного очень серьезного человека. Вы ему очень обрадуетесь». Оказалось, этот человек – Филипп!

Он два часа ехал на машине из Евпатории, попал в жуткую пробку, вышел из машины и какое-то расстояние прошел пешком до нашей концертной площадки. Думаю, это было незабываемое зрелище: высокий, красивый, нарядный Филипп идет между машинами…

Его поддержка, вот этот его шаг, конечно, значил для меня очень много. Это было восхитительно! Он пел в поддержку детского хосписа, сказал такие проникновенные слова… Потом, после творческого вечера, мы провели еще несколько прекрасных дней в Крыму. У Филиппа был гастрольный тур, мы ходили на его спектакли…

Я всегда говорю только добрые слова о Филиппе, потому что он и мой благотворительный фонд поддерживает, и вообще делает очень много. Он никогда не забывает ответить на сообщение, причем не дежурно, а подробно и душевно.

Я всегда буду благодарна Филиппу за то, что он есть. За то, что он такой классный!

— Охарактеризуйте Филиппа Киркорова тремя словами.

— Великодушный. Щедрый. Не хочется говорить слово «великий»… Пусть будет – яркий. Для меня Филипп – эталон настоящей звезды. Той самой звезды, которая всем светит и всех греет, всем помогает.

Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер: «Трудно представить себе жизнь без Киркорова»

— Мы с Филиппом Киркоровым знакомы с 1988 года, — рассказал Иосиф Пригожин. — И я могу сказать, что с момента его появления на сцене и до сегодняшнего дня он себе не изменяет. Он очень яркий! Филипп никогда не позволяет о себе забыть. Это можно считать главным плюсом для артиста. Он не стоит на месте, трудится, работает. Живет полной жизнью!

Может быть, я сейчас высокопарно скажу. Но трудно представить себе жизнь без Киркорова. Трудно представить себе, что вот ты идешь на какое-то мероприятие – а там нет Киркорова. Он – человек-праздник! Он – амулет для любого мероприятия.

— Опишите Киркорова тремя эпитетами!

— Талантливый. Порядочный. Хороший друг: если он дружит – то дружит…

Любовь Успенская, певица: «Подарил мне платье за 15 тысяч евро»

— Когда-то мы с Филиппом спели дуэтом «Забываю», а это было в декабре 2016 года, новогодняя съемка… В тот день мне принесли очень красивое платье известного дизайнера Зухаира Мурада.

Оказалось, что это платье – подарок от Филиппа. Он хотел, чтобы я в нем снималась. Дорогой подарок – платье стоило 15 тысяч евро…

В тот день у меня случилось горе — умерла моя собачка. Утром я позвонила Филиппу и сказала – извини, Филипп, я не смогу приехать на съемку. Я была в жутком состоянии. Отменила концерты, выступления.

Филипп ответил – «Все понимаю, сочувствую, но прими от меня подарок, у нас еще будет момент, когда ты выйдешь в этом платье. Ты великая женщина, мне очень приятно сделать тебе этот подарок, я твой болгарский Дед Мороз».

— Охарактеризуйте Филиппа тремя эпитетами.

— Работяга с большой буквы. Очень добрый, душевный. И еще – транжира! Очень любит красиво одеваться.

Ольга Бузова, телеведущая, певица, актриса: «Филипп организовал для моей бабушки поездку на свой концерт»

— Мое самое яркое впечатление о Филиппе Киркорове – это когда я позволила себе сесть к нему на колени, а он не сопротивлялся! – смеется Ольга Бузова. — С этого момента началась наша с ним дружба.

И еще был случай, о котором я никогда не забуду. Я узнала, что Филипп отправляется на гастроли в Литву, в Вильнюс. А моя бабушка – из Клайпеды. И Филипп организовал для моей бабули поездку на концерт! И не просто поездку – он так ее встретил, боже!

Он вытащил ее на сцену, он с ней танцевал, подарил ей все цветы, которые ему преподнесли зрители! Это говорит о том, какая большая у него душа. О том, какой он благородный и как он относится к людям. Это было просто невероятно.

В тот момент вся моя семья, которая и без того всегда любила Филиппа (а я просто не понимаю, как можно Филиппа не любить, это все равно что утверждать, что дважды два – не четыре), влюбилась в него еще больше. Этот момент я не забуду никогда, я всегда буду ему благодарна за эти яркие эмоции.

Настоящий человек, настоящий мужчина, настоящий артист. Он такой один.

— Какими тремя словами можете охарактеризовать Киркорова?

— Статный. Щедрый. Талантливый. Хотя о нем можно говорить бесконечно – высокий, красивый, обаятельный, умный, добрый, внимательный, заботливый, яркий!

Мы присоединяемся ко всем хорошим словам, сказанным в адрес Филиппа Киркорова, и от души поздравляем короля российской эстрады с днем рождения!