«Стал спокойно спать»: Киркоров поделился ощущениями после окончания «Маски»

Несмотря на то, что проект завершился еще два дня назад, в медиапространстве продолжается обсуждение итогов.

Ставший одним из членов жюри шоу «Маска» Филипп Киркоров поделился ощущениями после окончания проекта. Финал зрители могли увидеть в минувшее воскресенье, 26 апреля. Победителем был объявлен Анатолий Цой — именно он скрывался под маской Льва. Пока зрители грустят и рассчитывают увидеть второй сезон, Киркоров признается: после окончания «Маски» он вздохнул с облегчением.

«Теперь я стал спокойно спать, а не исследовать медиапространства в поисках возможных кандидатов на участников шоу. Уже скучаю по телефонным звонкам с Валерией, когда мы регулярно обсуждали выпуски и предположения», — отметил он на личной странице в Instagram.

Филипп признался: благодаря участию в проекте, он получил истинное наслаждение. Что же касается конкретно его зоны ответственности, то Киркоров уверен — он со своей задачей справился на все 100 и очень благодарен создателям «Маски» за возможность принять участие. Цою король поп-сцены пожелал покорения музыкального олимпа. По убеждению исполнителя, Анатолия ждет большой успех, ведь парень он — «достойный, талантливый и перспективный».