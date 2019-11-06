Семейный подряд: Дочь Сергея Жукова выступила с ним на концерте

Сергей Жуков дал большой концерт в московском зале «Crocus City Hall». Во время исполнения одной из песен артист позвал на сцену свою дочь. Ника Жукова исполнился акробатический танец, раскрасив исполнение отца.

В своем блоге девочка выложила фрагмент видео, написав: «Танцевать было совсем несложно, а вот передать взрослые эмоции, когда тебе 10… Да тоже несложно, потому, что я очень люблю папочку».

Видео поделился и сам Сергей. «Мое маленькое счастье», — написал он. Подписчики согласились с тем, что танцевальный номер был выполнен на «отлично». Среди фолловеров певца отметилась и Ольга Бузова. «Какая девочка — талант», — написала она. С ней согласилась Анита Цой: «Прекрасная талантливая семья».