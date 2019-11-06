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Семейный подряд: Дочь Сергея Жукова выступила с ним на концерте

10-летняя Ника Жукова станцевала на сцене под песню папы.

Семейный подряд: Дочь Сергея Жукова выступила с ним на концерте
Сергей Жуков. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Сергей Жуков дал большой концерт в московском зале «Crocus City Hall». Во время исполнения одной из песен артист позвал на сцену свою дочь. Ника Жукова исполнился акробатический танец, раскрасив исполнение отца. 

В своем блоге девочка выложила фрагмент видео, написав: «Танцевать было совсем несложно, а вот передать взрослые эмоции, когда тебе 10… Да тоже несложно, потому, что я очень люблю папочку».

Видео поделился и сам Сергей. «Мое маленькое счастье», — написал он. Подписчики согласились с тем, что танцевальный номер был выполнен на «отлично». Среди фолловеров певца отметилась и Ольга Бузова. «Какая девочка — талант», — написала она. С ней согласилась Анита Цой: «Прекрасная талантливая семья». 

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Crocus City Hallгруппа «Руки вверх!»дети звездконцертСергей Жуков
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Семейный подряд: Дочь Сергея Жукова выступила с ним на концерте
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