«Кто сказал «мяу»?»: актриса Эвелина Бледанс создала из чтения сказки настоящий спектакль

Наш спецпроект «Сказки на ночь» пополнился еще одной увлекательной историей.

Эвелину Бледанс наши зрители хорошо знают по популярному юмористическому телепроекту «Маски-шоу», где она предстала в образе соблазнительной медсестры. Но этот яркий проект для нее – далеко не единственный: актриса снялась в множестве фильмов и в таких передачах, как «Одна за всех», «Самое смешное», «Москвички».

Эвелина Бледанс воспитывает особенного ребенка – сына Семена. Может быть, именно поэтому актриса с удовольствием согласилась принять участие в нашем проекте.

Ведь для нее «помогать детям» — это не просто слова. Эвелина Бледанс руководит благотворительным фондом «Синдром любви», который оказывает помощь ребятишкам с синдромом Дауна и их семьям.

Как Щенок познавал окружающий мир

Сказка «Кто сказал «мяу»?» – для самых маленьких, тех, кто только начинает постигать окружающий мир. Ее содержание – простое и понятное для всех.

Главный герой, Щенок, услышал сквозь сон незнакомый звук – «мяу!». Ему стало интересно, и он пошел искать – кто же это произнес?

Смешной маленький Щенок начал приставать с вопросами ко всем, кто встретился ему во дворе – петуху, мышонку, пчеле, рыбе, лягушке и даже к страшному огромному Псу. Но все они, как оказалось, разговаривают совсем иначе…

Долгие поиски привели Щенка, наконец, туда, откуда они и начались, — к дому, где он жил. И вот там-то он и встретил Кошку – это она все время мяукала, заставляя Щенка бегать по двору!

Как Владимир Сутеев делал мультфильмы и писал сказки

Интересно, что Владимир Сутеев, автор сказки, создал для нее еще и отличные рисунки. Владимир Григорьевич долгое время работал на кинофабрике, затем – на киностудии «Союзмультфильм», где рисовал мультфильмы и при этом фактически являлся и их режиссером.

Так что, когда он впоследствии стал писать сказки для самых маленьких, он использовал свой талант художника-мультипликатора, и чуть ли не каждое предложение в этих книжках сопровождалось яркими, веселыми иллюстрациями.

Эвелина Бледанс не просто прочитала сказку, а показала малышам целый спектакль. Даже игрушечный Щенок в нем принял участие, так что малышам будет очень интересно наблюдать за его приключениями и слушать выразительный голос актрисы в сопровождении веселой музыки.