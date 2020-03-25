«Я закупилась»: Эвелина Бледанс перечислила, что приобрела на время карантина

В шопинг-листе артистки есть и гречка, и туалетная бумага.

Самыми популярными товарами, которые первыми стали сметать российские покупатели после разговоров об эпидемии коронавируса, оказались туалетная бумага и гречка. Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у популярной актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс, делала ли она закупку товаров на случай карантина. Звезда призналась, что поддалась массовому ажиотажу и сделала кое-какие запасы.

«Сейчас я закупилась какими-то вещами на случай, если придется не выходить из дома. Затарилась бытовой химией, салфетками, бумагой туалетной. И гречку тоже купила, макарошки, гречку, сахар, муку – все это у меня в арсенале есть», — перечислила свои покупки актриса.

Бледанс выразила надежду на то, что сделанные запасы не понадобятся и все стабилизируется. Сама артистка панике не поддается и предпринимает все нужные меры по профилактике COVID-19: использует медицинскую маску, избегает близкого контакта с людьми, носит перчатки и моет руки.

В настоящее время, напомним, в мире зафиксирована пандемия коронавируса. В России число заболевших инфекцией на 25 марта достигло отметки в 658 случаев.