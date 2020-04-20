Голодные львы, ненужные платья «от кутюр», нелюбимый онлайн: как у звезд рушится бизнес из-за коронавируса

Ситуация с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции больно ударила по всем. Люди несут убытки, порой теряя отлаженный бизнес.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались со звездами и узнали, как по их кошельку ударил кризис.

Знаменитости тоже в минусе. Отменяются концерты, закрываются развлекательные учреждения, театры и концертные залы… Мы решили спросить – что делают для сохранения своего бизнеса люди, известные всей стране?

Катя Гордон, юрист: «Онлайн-консультации и онлайн-обучение – это все ерунда!»

— Моя юридическая компания в данный момент приостановила свою деятельность. Я не боюсь остаться без работы – юридическая помощь всегда будет востребована.

Наш арендодатель повел себя в данной ситуации максимально жестко: не только не согласился на арендные каникулы, но еще и пытается нас обсчитать и обмануть. Мы решили с ним расстаться и поменять офис.

— Что вы делаете для снижения своих расходов сейчас?

— Ничего невозможно сделать, потому что нам всем приходится сидеть по домам, и никто не знает, когда это закончится.

Главная наша цель сегодня – сделать все, чтобы не пострадали наши клиенты. Мы с ними постоянно на связи, информируем их. А больше мы ничего не можем сделать – как ничего не может сделать ни один владелец ресторана или работник сферы услуг.

Другое дело, что вся эта ситуация подтолкнула меня к решению – как только все это закончится, я буду сдавать на статус адвоката, потому что адвокатам какие-то поблажки сделали, они могут, по крайней мере, перемещаться.

— А вы не пробовали перевести часть работы в режим онлайн? Консультировать, например?

— Это все ерунда. Я считаю полной ерундой и обучение детей онлайн. Наблюдаю, как учится мой ребенок: и преподаватели, и дети находятся в стрессе.

Есть профессии, в которых важно личное присутствие, общение. Эти профессии, конечно, «просядут». Я считаю, дистанционная школа, за которую многие ратуют, нам не нужна.

Кети Топурия – певица, владелица бренда одежды премиум-класса:

— Я сильно ощутила на себе последствия пандемии и режима самоизоляции. У нас много платьев «от кутюр», которые невозможно купить онлайн – их обязательно надо примерить, а все вынуждены сидеть дома. Мы, конечно, можем на дом прислать, но это все не то.

— Вам пришлось сокращать персонал, урезать зарплату?

— Пока еще все под контролем. Людей я не сокращаю. Поскольку все сидят дома, есть потребность в нашей домашней и спортивной одежде – она у нас очень удобная, так что такие вещи у нас заказывают.

— Вас многие критикуют за создание и реализацию масок…

— Знаете, наши маски очень качественные, из натуральных тканей, они хорошо защищают. Их можно много раз стирать, и они не портятся, я сама пользуюсь такой маской.

А в целом наши маски – брендовый аксессуар, и я не понимаю, за что на меня так напали многие хейтеры. 1500 рублей за такую маску – это практически цена без накруток, потому что очень дорогое сырье. А кто-то говорит, что я на этом наживаюсь…

Я стараюсь помогать людям – мы делаем большие скидки, предоставляем маски тем, кто в этом нуждается. Но у нас такой народ – если ты не выходишь и не кричишь о том, что делаешь хорошего, то тебя тут же начинают осуждать и обвинять. Я много занимаюсь благотворительностью, просто не люблю об этом рассказывать.

Роза Сябитова – телеведущая, сваха, владелица брачного агентства: «Моя задача – поддержать людей, а не заработать на них»

— Ваше брачное агентство продолжает работать?

— Мы работаем дистанционно. И сейчас, во время изоляции, я работаю бесплатно. Провожу марафон в социальных сетях, отвечаю на вопросы, даю много информации в прессе, – как нужно знакомиться, на что обращать внимание. Моя задача – поддержать людей в этой ситуации, а не зарабатывать на них деньги.

Я прекрасно понимаю – бизнес «проседает». Но я никогда не складывала все яйца в одну корзину. Я снимаюсь на телевидении, оттуда тоже идет доход… В общем, держусь на плаву, потому что инвестирую во многое.

Работаю бесплатно, потому что меня так воспитывали: сначала стране помочь, а потом будем разбираться.

— Сотрудников, значит, не увольняете?

— Мои сотрудники – фрилансеры. Такую ситуацию мы уже проходили. В 2016 году я не закрыла деятельность, но я освободилась от офиса. Вырученные деньги вкладывала в сотрудников.

При этом, например, мой психолог работает еще и в своей консультации, а я его привлекаю, когда мне надо.

Сейчас ситуация похожая. Это не сильно бьет по моему доходу – есть, откуда подложить соломку. Поэтому бизнес не закрываю. Просто он стал более гибким. Появляются новые технологии – значит, надо их использовать. Я имею в виду Интернет как средство передачи информации.

— Съемки программы «Давай поженимся!» сейчас продолжаются или их на время приостановили?

— Нет, съемки не приостановлены, следующий эпизод планируется снимать, согласно графику, 25 апреля. Это наша работа, мы обязаны это делать.

Эдгард Запашный – генеральный директор Большого Московского цирка: «Цирк «Дю Солей» уволил 90% сотрудников, я так не могу»

— Как вы сегодня удерживаетесь на плаву – ведь ваш цирк не получает субсидий от государства?

— Я бы очень не хотел называть цирковое искусство бизнесом, потому что это – наша жизнь. Уже четвертое поколение династии Запашных работает в цирке.

Большой Московский цирк, которым я руковожу, не является бюджетной организацией. В сложившейся ситуации культура попала под запрет в первую очередь – посещение массовых мероприятий было запрещено гораздо раньше, чем Президент ввел оплачиваемые «каникулы». Поэтому мы без денег и без работы сидим уже давно.

Конечно, ситуация очень тяжелая. Мои западные коллеги, например, цирк «Дю Солей», уволил 90% артистов. Я так поступить не смог.

— Что делать владельцам частных цирков и зоопарков в такой ситуации?

— Ряд структур, связанных с животными, уже находятся в катастрофическом положении. Многие директора частных цирков начали обращаться к местным жителям за помощью. А у частного сектора сегодня нет никаких связей с госструктурами. Даже при большом желании мэра какого-нибудь города помочь – у него нет на это рычагов, подкрепленных законодательством.

В подобных условиях сегодня оказались не только частные цирки, но и ипподромы, а также частные зоопарки, самый большой из которых – Парк львов «Тайган» — находится в Крыму.

Я понимаю, насколько трудно сейчас зооприютам, которые в принципе всегда существовали на пожертвования, а пожертвований сейчас будет все меньше и меньше, потому что люди сами с трудом выживают.

Я считаю, что в кратчайшие сроки государство должно обратить внимание на структуры, в которых задействованы животные, и оказать помощь.

«Если нам не помогут – даже не хочу думать о последствиях»

— А что может произойти, если этого не сделать?

— Мне не хочется даже говорить об этом. Животные начнут умирать… Я прекрасно осознаю, что профессиональные и порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут животным пострадать. Так было во все времена.

Яркий пример – Ленинградский зоопарк, который пережил даже блокаду. Люди продолжали заботиться о животных, хотя ситуация была страшной – людей нечем было кормить.

Я сейчас смотрю американский сериал «Тайгер Кинг» (Король тигров»), там разорившийся хозяин парка диких животных выпустил их на волю. 30 или 40 хищников… А сам застрелился. Я бы не хотел, чтобы подобная трагедия произошла в моей стране.

Мне уже звонят со всех уголков России – не знают, куда девать животных, хотят подарить пантеру, енота, волка… Животные становятся обузой.

больше по теме Эдгард Запашный назвал льва в честь Филиппа Киркорова Как отметил дрессировщик, он вырос очень большим и стал лидером в цирке.

«Мои животные растолстели!»

— Как вы думаете, не сократится ли в будущем количество животных в цирках и зоопарках, потому что владельцы поймут, что содержать их слишком дорого?

— Люди, которые любят животных, никогда не пожертвуют ими, невзирая на сложности. Даже сейчас многие мои коллеги буквально живут рядом со своими животными, продают свои вещи, но содержат своих подопечных в комфорте.

У меня все животные за это время стали толстыми! Я увидел тигрицу Жанну и решил, что она беременная. Ассистенты кормят их по установленным нормам, а активности сейчас нет никакой – животные не выступают.

А как вы думаете – много ли предпринимателей сумеет удержать свой бизнес в это непростое время?