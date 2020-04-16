«Верится с трудом»: Кудрявцева считает, что пандемия никак не изменит человечество

Телеведущая не согласна с утверждением, что мир не будет больше прежним.

Коронавирус вмешался в планы всех людей на планете, а также целых стран и континентов. Появилось мнение, что после того, как люди победят инфекцию, мир уже не будет прежним. Однако, Лера Кудрявцева с этим не согласна. По крайней мере, в России все вернется на круги своя.

«Хочется, чтобы люди что-то переосмыслили, но зная ментальность наших граждан (не всех, конечно), я думаю, что ничего не изменится», — поделилась мыслями с порталом Teleprogramma.pro Кудрявцева.

Сама звезда экрана продолжает работать. Несмотря на то что многие коллеги Кудрявцевой сидят в самоизоляции, она регулярно участвует в записи новых программ, таких, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

А не так давно Кудрявцева прошла тест на коронавирус, чтобы удостовериться в том, что не больна и не представляет опасности для окружающих. Дело в том, что знаменитая блондинка, как и многие другие звезды, контактировала со Львом Лещенко на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого, Аллы. Появился на торжестве и Лещенко, который не так давно вернулся из Америки, а спустя пару дней был доставлен в Коммунарку с жалобами на плохое самочувствие.