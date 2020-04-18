Звезды обеспокоены: «Из-за страха перед коронавирусом люди сдают собак в приюты»

Режим самоизоляции и карантина, действующий сейчас во многих странах мира, вызвал у многих вынужденных домоседов острую тоску по прогулкам на свежем воздухе. К примеру, в Италии сейчас можно гулять возле дома только с детьми, либо выводить на прогулку собачек. Но что делать, если же у вас нет ни того, ни другого?

В этой ситуации дело доходит до абсурда, жертвой которого обычно становятся несчастные животные. К примеру, некоторые люди готовы платить своим соседям деньги за возможность выгулять их собачку, и пес, гуляющий по очереди с членами собственной семьи, теперь выходит на улицу еще и в рамках этого неожиданного бизнес-проекта.

Еще более забавными бывают ситуации, когда кто-то отправляется на прогулку с муляжом собаки — плюшевым псом в руках или талантливо украшенным воздушным шариком с лапками.

Портал Teleprogramma.pro решил связаться со звездами отечественного шоу-бизнеса, у которых есть собаки, и узнать, повлияла ли самоизоляция на их жизнь и график выгуливания.

Аскольд Запашный: «Запретил жене гулять с собакой»

Известный дрессировщик, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный на работе имеет дело с тиграми и львами. А вот дома у него живут две четвероногие крохи — чихуахуа Афина и щенок той же породы Гера.

«Они были приобретены с расчетом на то, что их не нужно будет выгуливать. Со старшей мы все равно гуляем, естественно, но исключительно для того, чтобы она была в хорошей форме и могла воздухом подышать. Сейчас, когда жена спросила у меня, не вывести ли собаку на прогулку, я ей запретил это делать. Я всегда был человеком общества, человеком сознательным. Поэтому для меня эта самоизоляция является понятным фактом, понятным инструментом. Жене я говорю: «Если уж наши собаки могут прекрасно обходиться без прогулок, то зачем сейчас это делать?» Они гуляют дома, питание есть, вода есть. То есть все хорошо, никто не умрет и поэтому смысла лишний раз выгуливаться я не вижу».

Владельцы крупных собак оставить своих питомцев без прогулок не могут. По мнению Запашного, они вполне могут выходить на улицу, но при этом соблюдать правила: выгуливать пса на площадках или лужайках в радиусе 100 метров от дома, и после того, как собака справит нужду, сразу же возвращаться домой.

«Если же человек не справляется со своим психическим состоянием и у него возникает острая необходимость куда-то побежать с собакой, побродить по парку, то ему, мне кажется, стоит к психиатру обратиться. Я заметил, что в последнее время возросло количество неадекватных людей вокруг, у которых на самом деле есть проблемы с психикой. И есть просто другой сорт людей, которые не хотят ни с чем мириться. Они считают себя умнее остальных, думают: «Все вокруг идиоты, а я сейчас придумаю, как обойти систему». В итоге то унитазы лижут, то с плюшевыми собаками по улицам ходят. При этом человек не понимает, что на самом деле он здесь самый тупой, ведь борется против самого себя», — считает дрессировщик.

Саша Савельева: «Люди ведут себя бесчеловечно»

Певица Саша Савельева — хозяйка симпатичного джек-рассел-терьера по кличке Басти. Период самоизоляции Саша, ее муж Кирилл Сафонов и годовалый сынишка Леон проводят в городской квартире, а пес живет за городом вместе с ее пожилыми родителями.

«Сейчас мы решили сепарироваться, и я очень рада, что он там, ведь здесь в городе было бы сложнее. У родителей ему очень хорошо. Если он хочет гулять, то ему просто открывают дверь и он выходит».

Александра любит животных и часто помогает приютам. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro она поделилась беспокойством по поводу ситуации, в которой оказались сейчас многие из них. В соответствии с правилами безопасности, введенными из-за пандемии CoViD-19, в приюты перестали пускать волонтеров.

«Я читала много статей, и друзья, занимающиеся волонтерской работой, мне жаловались. Люди боятся, что их собаки будут переносчиками коронавируса, а потому сдают их в приют. Это совершенно бесчеловечное поведение. Насколько я знаю, собака не может заразиться, но хозяева, соблюдающие правила гигиены, должны заботиться и о гигиене питомцев. Так, после прогулки, естественно, нужно мыть лапы какими-то безопасными и подходящими для животных эко-средствами. Но впадать в панику и отказываться от своих животных – это просто чудовищно».

Юлия Костюшкина: «Мы просто lucky!»

В семье Костюшкиных тоже живет джек-рассел, но длинношерстный. Пес по кличке Олаф вместе с Юлией, Стасом, их сыновьями Богданом и Мироном самоизолировался в их подмосковном коттедже.

«В плане свежего воздуха и пространства мы вообще никак не ограничены. Мы живем за городом, у нас своя территория, где можно гулять. Но и за территорию я всегда могу выйти, потому что у нас по поселку не запрещено ходить. Нам в принципе очень повезло, потому что мы живем в своем доме, но в условиях сегодняшнего времени, карантина и изоляции, мы просто lucky (англ. «счастливчики» — прим. ред.), так как можем отходить не на 100 метров от дома, а подальше, и никто нам ничего не скажет. Сами мы пользуемся этой возможностью по полной программе. Но с собаками больше гулять мы не начали, потому что они и так практически все время на улице – бегают на нашей территории. Утром и вечером гуляем вместе, как обычно».

А изменился ли из-за самоизоляции ваш собственный график прогулок с собаками?