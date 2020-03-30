«У нее характер непростой»: Могилевская вспомнила, как Пугачева плакала из-за Челобанова

Марта Могилевская является известным музыкальным редактором и продюсером. В свое время она помогла Олегу Газманову, Наташе Королевой и другим звездам обрести известность. Более того, женщина работала редактором телепередач «Утренняя почта» и «Голубой огонек». Одно время ей довелось поработать и с Аллой Пугачевой. В новом интервью 58-летняя Могилевская вспомнила о том, в кого была влюблена Примадонна.

По словам женщины, она дружила с Аллой Борисовной. Познакомились они во время съемок «Утренней почты».

«Конечно, у нее характер непростой. Алла Борисовна слишком талантлива, властна и умна. И люди, которые вокруг нее, за редчайшим исключением, просто свита, не имеющая права голоса… В этом смысле с ней сложно. Еще она, конечно, абсолютно человек настроения. Но мы до определенного момента с ней ладили. Я снимала для нее рекламу духов «Алла», несколько клипов», — припомнила Марта.

По ее словам, тогда она также работала с Сергеем Челобановым, который спел дуэтом с Примадонной песню «Незваный гость». Могилевская была его продюсером и помогала продвигаться в карьере. Но позже Пугачева предложила ему свое сотрудничество.

«А там в их отношениях… Со слов очевидцев, слышала, что он ни разу ее не назвал Аллой. Он меня Машей называл, так и ее — только Маша. Это, может быть, и была одна из причин, почему Алла Борисовна перестала со мною общаться. Ну, потому что она Чела очень любила, а тут я перед носом кручусь… Я же видела, как она плакала на съемках того самого злосчастного клипа «Незваный гость», может, ревновала», — отметила Могилевская.

Она рассказала, что роман Аллы Борисовны с композитором завершился накануне Нового года. Во время монтажа «Рождественских встреч» в телецентре певица заглянула к Марте с шампанским и позвала посмотреть на Челобанова.

По словам женщины, Примадонна была уверена, что у Сергея был с роман с продюсером, но сама Могилевская заверила, что у нее не было ничего с композитором. Однако из-за этого мужчины одно время Алла Борисовна с ней не общалась, об этом продюсер поведала изданию «Собеседник».