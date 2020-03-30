«Освежает образ»: Пугачева облачилась в «актуальный» нежно-песочный кейп и модную кепи

Алла Пугачева редко появляется на публике. В прошлом году она с размахом отметила 70-летие и посетила ряд мероприятий, а теперь старается без необходимости не покидать замок. Артистка даже не поехала с Максимом Галкиным и детьми на горнолыжный курорт в феврале и не стала устраивать праздник в честь начала весны. Как и большинство звезд, теперь Примадонна находится на самоизоляции со своими близкими.

Минувшие выходные Пугачева наслаждалась спокойствием. Она играла с детьми. Сначала певица спела дуэтом с сыном Гарри, а потом попробовала блюда дочери Лизы, которая играла в повара на своей игрушечной кухне. Супруги все же вышли на свежий воздух, чтобы пожелать поклонником здоровья и бодрости духа. Они прогулялись недалеко от дома. Галкин был облачен в красную куртку в американском стиле, а его жена была в пальто свободного кроя, которое называется кейп, нежно-песочного цвета и черной кепи на французский манер.

Лиза и Гарри улыбались, прижавшись к родителям. «Красивущие», — восхитился дизайнер Игорь Гуляев. Поклонники тоже остались в восторге от того, как выглядит звездная семья, и в особенности Алла Борисовна. Оценила ее образ для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Алла Борисовна вышла пожелать всем здоровья в невероятном модном кепи и кейпе песочно-бежевого цвета, который очень освежает ее образ, гармонирует с цветом ее волос и кожи. Алла Борисовна умеет грамотно подать моложавый образ. Благодаря кепке с козырьком, которая актуальна в этом сезоне, она подчеркнула свою молодость. Кейп с различными вариантами рукавов трапециевидной формы у нас на пике популярности сейчас, тем более в таком мягком цвете. Смотрится органично и по-весеннему свежо. Имитация погонов, манжет в сочетании с кепи создало повседневный модный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.