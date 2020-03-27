Почему Тарантино прятал финальную сцену «Однажды в…Голливуде» в сейф и кого боится до судорог

27 марта – день рождения Квентина Тарантино, одного из самых загадочных современных режиссеров, сумевшего стать классиком при жизни, едва достигнув 30-летнего возраста.

Кажется, мы видели все его фильмы по много раз, знаем их наизусть – «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Убить Билла», «Однажды в… Голливуде»… При этом поступки Тарантино то и дело вызывают у его поклонников не просто удивление – оторопь.

Финальную сцену «Однажды в… Голливуде» Тарантино хранил в сейфе…

Помощник Квентина рассказал в одном из интервью, что последний акт «Однажды в… Голливуде» был изолирован от остального сценария и хранился под замком, в сейфе. Чем закончится фильм – не знал никто, кроме непосредственных участников финальной сцены.

Тарантино тщательно следил за сохранением тайны – даже на выездных съемках сейф с частью сценария находился под его охраной, в его трейлере.

По всей видимости, это нужно было режиссеру, чтобы не допустить преждевременной утечки информации, чтобы финальные кадры стали для всех шокирующей неожиданностью.

…и концовка других фильмов сохранялась в тайне

Это можно назвать фирменным почерком, — Тарантино вообще свойственно не раскрывать до последнего, чем закончатся его фильмы. Все держится в секрете даже от съемочной группы.

Например, снимая в 2009 году «Бесславных ублюдков», режиссер полностью переписал финал во время рождественских каникул, и эта стопка исписанных от руки листков стала сюрпризом для его ассистентов.

Совершенным экспромтом стала и знаменитая кровавая сцена из «Джанго освобожденного», — та самая, во время которой было убито 40 надзирателей.

Тарантино любит нецензурную лексику…

Однажды из всех нецензурных выражений, использующихся в фильмах Тарантино, был создан видеоролик. Он длится 26 минут и представляет собой нарезку кадров со словом fuck. Это слово употребляется на протяжении ролика 1371 раз.

…И ненавидит рекламу в своих фильмах

Герои «Криминального чтива» много курят. Но, вместо того, чтобы использовать эту особенность как способ заработать, — то есть дать в руки Джону Траволте и Уме Турман какие-нибудь Marlboro или Lucky Strike, Тарантино проявил дерзость, придумав несуществующую марку сигарет – Red Apple.

А еще он придумал сеть ресторанов Big Kahuna Burger, которые любят герои нескольких его фильмов. Это такой протест против засилья крупных компаний-монополий. Интересно, что после успеха тарантиновских фильмов некоторые предприниматели в США, не растерявшись, стали называть свои закусочные Big Kahuna Burger.

Тарантино боится крыс…

Это называется земмифобией – панический страх перед крысами и кротами. Именно эта фобия свойственна Квентину, он сам признавался в этом журналистам.

…И совершенно равнодушен к спорту

Более того – Квентин убежден, что на самом деле никто не любит спорт, а все притворяются: мужчины просто считают, что любить спорт – это мужественно. Режиссер искренне недоумевает: как можно потратить 4 часа на то, чтобы смотреть «идиотский» футбольный матч?

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Он любит Россию и Пастернака!

Тарантино приезжает в Россию с удовольствием. Он знает, что здесь у него множество поклонников, и хочет показать, что для него это важно, что он ценит отношение российских зрителей.

Когда Квентин посетил Россию в 2004 году, он в первый же день попросил, чтобы его отвезли на могилу Бориса Пастернака. Режиссер признался, что русский поэт – его кумир с детства.

Квентин провел на могиле Пастернака много времени, а потом признался, что это и было основной целью его поездки.

Может быть, теперь, когда вы узнали эти факты, культовый режиссер стал для вас хоть чуть-чуть ближе и понятнее?