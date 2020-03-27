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Почему Тарантино прятал финальную сцену «Однажды в…Голливуде» в сейф и кого боится до судорог

27 марта – день рождения Квентина Тарантино, одного из самых загадочных современных режиссеров, сумевшего стать классиком при жизни, едва достигнув 30-летнего возраста.

Почему Тарантино прятал финальную сцену «Однажды в…Голливуде» в сейф и кого боится до судорог
Режиссер Квентин Тарантино. Фото: КП/Безбородова Кристина

Кажется, мы видели все его фильмы по много раз, знаем их наизусть – «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Убить Билла», «Однажды в… Голливуде»… При этом поступки Тарантино то и дело вызывают у его поклонников не просто удивление – оторопь.

Финальную сцену «Однажды в… Голливуде» Тарантино хранил в сейфе…

Финальная сцена «Однажды в… Голивуде», 2019 г.
Финальная сцена «Однажды в… Голивуде», 2019 г.

Помощник Квентина рассказал в одном из интервью, что последний акт «Однажды в… Голливуде» был изолирован от остального сценария и хранился под замком, в сейфе. Чем закончится фильм – не знал никто, кроме непосредственных участников финальной сцены.

Тарантино тщательно следил за сохранением тайны – даже на выездных съемках сейф с частью сценария находился под его охраной, в его трейлере.

По всей видимости, это нужно было режиссеру, чтобы не допустить преждевременной утечки информации, чтобы финальные кадры стали для всех шокирующей неожиданностью.

…и концовка других фильмов сохранялась в тайне 

Кадр из фильма «Джанго освобожденный», 2012 г.
Кадр из фильма «Джанго освобожденный», 2012 г.

Это можно назвать фирменным почерком, — Тарантино вообще свойственно не раскрывать до последнего, чем закончатся его фильмы. Все держится в секрете даже от съемочной группы.

Например, снимая в 2009 году «Бесславных ублюдков», режиссер полностью переписал финал во время рождественских каникул, и эта стопка исписанных от руки листков стала сюрпризом для его ассистентов.

Совершенным экспромтом стала и знаменитая кровавая сцена из «Джанго освобожденного», — та самая, во время которой было убито 40 надзирателей.

Тарантино любит нецензурную лексику…

Однажды из всех нецензурных выражений, использующихся в фильмах Тарантино, был создан видеоролик. Он длится 26 минут и представляет собой нарезку кадров со словом fuck. Это слово употребляется на протяжении ролика 1371 раз.

…И ненавидит рекламу в своих фильмах

Кадр из фильма «Криминальное чтиво», 1994 г.
Кадр из фильма «Криминальное чтиво», 1994 г.

Герои «Криминального чтива» много курят. Но, вместо того, чтобы использовать эту особенность как способ заработать, — то есть дать в руки Джону Траволте и Уме Турман какие-нибудь Marlboro или Lucky Strike, Тарантино проявил дерзость, придумав несуществующую марку сигарет – Red Apple.

А еще он придумал сеть ресторанов Big Kahuna Burger, которые любят герои нескольких его фильмов. Это такой протест против засилья крупных компаний-монополий. Интересно, что после успеха тарантиновских фильмов некоторые предприниматели в США, не растерявшись, стали называть свои закусочные Big Kahuna Burger.

Тарантино боится крыс… 

Это называется земмифобией – панический страх перед крысами и кротами. Именно эта фобия свойственна Квентину, он сам признавался в этом журналистам.

…И совершенно равнодушен к спорту 

Более того – Квентин убежден, что на самом деле никто не любит спорт, а все притворяются: мужчины просто считают, что любить спорт – это мужественно. Режиссер искренне недоумевает: как можно потратить 4 часа на то, чтобы смотреть «идиотский» футбольный матч?

Он любит Россию и Пастернака! 

Режиссер Квентин Тарантино. Фото
Режиссер Квентин Тарантино. Фото: КП/Фролов Михаил

Тарантино приезжает в Россию с удовольствием. Он знает, что здесь у него множество поклонников, и хочет показать, что для него это важно, что он ценит отношение российских зрителей.

Когда Квентин посетил Россию в 2004 году, он в первый же день попросил, чтобы его отвезли на могилу Бориса Пастернака. Режиссер признался, что русский поэт – его кумир с детства.

Квентин провел на могиле Пастернака много времени, а потом признался, что это и было основной целью его поездки.

Может быть, теперь, когда вы узнали эти факты, культовый режиссер стал для вас хоть чуть-чуть ближе и понятнее?

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