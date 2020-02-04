Тарантино рассказал о том, как сложилась бы жизнь главного героя «Однажды в… Голливуде»

Пока Квентин Тарантино продолжает получать престижные кинонаграды за свой последний фильм «Однажды в… Голливуде», журналисты не прекращают закидывать режиссера вопросами.

Так, издание The Wrap получило подробный ответ на вопрос, как сложилась бы дальнейшая судьба главного героя картины, Рика Далтона, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Если раньше Тарантино на этот вопрос отшучивался и предпочитал не отвечать, то в этот раз он сделал исключение из правил.

По задумке режиссера, поначалу Рику Далтону предложили бы съемки в нескольких фильмах без крупного бюджета, но все равно это лучше, чем роли в сериалах. В итоге он добрался бы до роли злодея в картине «Миссия невыполнима», а также засветился бы в нескольких картинах Пола Уэндкоса. В итоге у него все было бы хорошо.

Напомним, картина «Однажды в… Голливуде» претендует на премию «Оскар» сразу в десяти номинациях, а сумеет ли он получить заветные золотые статуэтки, мы узнаем лишь 10 февраля.