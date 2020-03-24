Личная жизнь Александра Буйнова: три жены, рождение нежеланной дочери и обожаемые внуки

24 марта известному певцу Александру Буйнову исполняется 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, артист остается всегда подтянутым, заводным, озорным — как и много лет назад.

И мало кто знает о том, что когда-то он пережил сложную первую любовь, разбившую ему сердце.

Алтайская Джульетта и военнослужащий Ромео

СССР, 1970 год. 20-летнего музыканта Александра Буйнова забрали в армию, из столицы он попал на Алтай, воинская часть располагалась в 11 километрах от ближайшей деревни. Именно там Александр встретил свою первую любовь. Ее так и звали — Любовь.

Девушки из деревни иногда приходили в часть на праздники. Там-то 17-летняя Люба Вдовина и Саша Буйнов и приметили друг друга. Начались самоволки — молодой солдат почти каждую ночь проводил у любимой, возвращаясь ранним утром. Ясное дело, его то и дело сажали на губу…

В конце концов, они расписались в местном сельсовете и получили законное право на встречи в любое время дня и ночи. Однако оставалась еще армейская дисциплина, и регулярные «отсидки» непокорного Буйнова продолжались.

Но все заканчивается, закончилась и служба Саши в армии. Молодые собрались в столицу.

Свекровь выжила из дома деревенскую невестку

Московские родители Буйнова не приняли невестку. Люба очень тосковала по дому, по маме: молодым приходилось спать на полу, под роялем, потому что в двухкомнатной квартире, где жили родители Буйнова и его двое братьев, просто не было другого места.

Узнав о том, что Люба беременна, свекровь настояла на «временном» ее переезде в деревню, к маме: «Саше надо учиться, ребенок ему помешает». Вся в слезах девушка отправилась на родину, а Буйнов клятвенно пообещал: это ненадолго, он обязательно скоро за ней приедет!

Но проходили дни, недели, месяцы, а он не приезжал. Более того – скоро и писать перестал… А потом по почте пришел толстый пакет с документами на развод. И письмо: не жди, у меня другая, у нас будет ребенок, мы скоро поженимся. Люба поплакала и сделала аборт…

Не забыл свою алтайскую любовь

Рассказывали, что первая любовь навсегда сломала жизнь алтайской девушки: Любовь Вдовина больше так и не вышла замуж. Правда, спустя несколько лет после тех событий она родила сына. Когда по телевизору шел концерт с участием Буйнова, женщина выключала его или выходила из комнаты.

А в 50 с небольшим лет она погибла: сгорела во время пожара. Узнав об этой страшной смерти, Буйнов отменил концерт и весь день провел, запершись в своей квартире, один.

Не хотел ребенка – но родилась дочь

Во второй раз Александр Буйнов женился на московской девушке по имени Людмила. Женился только из-за беременности подруги. Он настойчиво уговаривал Людмилу избавиться от ребенка, но девушка его не послушалась и родила дочь Юлию.

Буйнов только и ждал подходящего момента, чтобы уйти. И покинул семью, когда дочке едва исполнилось 12 лет. Впрочем, его вторая жена не питала иллюзий: она прекрасно понимала, что супруг давно живет своей жизнью, что у него — другая женщина, а, скорее всего, и не одна.

Буйнов женился на девушке, с которой встречался за спиной у Людмилы, — на Елене Гутман, косметологе и продюсере. Это произошло в 1985 году, и впоследствии артист не раз признавался в интервью: Елена — самая большая любовь его жизни.

Обожаемые внуки

А дочь Юлия, появлению которой артист когда-то так упорно сопротивлялся, подарила Александру Буйнову внука Сашу и очаровательных внучек-близняшек — Дашу и Соню. Знаменитый дедушка в них души не чает.

Внебрачный ребенок

А вот в браке с Еленой Гутман у артиста дети так и не родились. Правда, по некоторым данным, у него есть внебрачный сын Алексей, родившийся в результате недолгого романа с девушкой из Венгрии, с которой Александр познакомился на гастролях в Сочи. Впрочем, этот эпизод не повлиял на счастливую семейную жизнь Буйнова.

Мы поздравляем Александра Буйнова с юбилеем и желаем как можно дольше оставаться таким же молодым, талантливым и жизнерадостным!