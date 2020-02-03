«Самая обаятельная и привлекательная»: Буйнов не забыл о 38-летии Брежневой

69-летний Александр Буйнов сделал комплимент супруге музыкального продюсера Константина Меладзе. Народный артист России не забыл поздравить экс-солистку группы «ВИА Гра» с 38-летием.

3 февраля Вера Брежнева отметила свой день рождения. Обращаясь к имениннице, музыкант назвал певицу «самой красивой». Кроме того, Александр Николаевич подметил, что Брежнева вполне заслуживает титула «Мисс Позитив мира».

На страничке в Instagram Буйнов поделился архивным фото из личного альбома. На закулисном снимке он запечатлел вместе с супругой Константина Меладзе.

«Самая обаятельная и привлекательная! Будь здорова, любима и завалена мешками и коробками с женским счастьем», — отметил Буйнов.

Напомним, что Вера Брежнева воспитывает двух дочерей. 18-летняя Соня обосновалась в США, девушка выбрала кинематографические курсы. Под опекой мамы остается десятилетняя Сара. Еще в 2015 году певица сыграла тайную свадьбу с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

В интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала Вера Брежнева объяснила, почему она крайне редко делится в Instagram семейными снимками с мужем и младшей наследницей. По словам певицы, она искренне считает, что личные аспекты частной жизни не должны становиться достоянием общественности. Артистка уточнила, что не видит смысла только ради фанатов поздравлять мужа с праздниками в Instagram, учитывая, что он в этот момент находится в соседней комнате.