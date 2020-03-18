Михалкова объяснила, как изменилось отношение к ее семье после «Оскара» за «Утомленные солнцем»

Картина ее отца в 1995 году получила главную кинопремию мира.

Актриса Надежда Михалкова, которая сыграла дочь комдива Котова в легендарной российской картине «Утомленные солнцем», рассказала, что случилось в жизни их семьи после завоевания премии «Оскар». Награду картина получила в 1995 году, как лучший фильм на иностранном языке. Режиссером ленты стал ее знаменитый папа – Никита Михалков.

Как отметила актриса, она после выхода картины всегда была в центре внимания и подвергалась чьему-то оценочному суждению.

«Когда мы получили «Оскар», моя жизнь никак не изменилась, и я не понимала, почему люди так сильно нервничают, получится у нас, моей семьи, что-то или нет». Надежда Михалкова

Сама она спокойно отнеслась к той победе отца. Смотря на современных детей, с которыми Надежде Михалковой приходится работать в кино, она понимает – новое поколение оценивает такую награду уже по-другому. При этом она думает, что времена изменились и установки стали совсем другими, отсюда и такое отношение к американской премии, сообщает hellomagazine.com.