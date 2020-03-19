«Он не мальчик, а настоящий мужик!»: мужчины, которые влюблялись в Надежду Бабкину

19 марта свой юбилей празднует народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. Ей удалось изменить отношение к народной песне – Надежда Георгиевна доказала, что из народной песни можно сделать яркое, увлекательное зрелище, порой даже вызывающее у зрителей некоторый шок.

С некоторых пор особое внимание поклонников приковано к личной жизни певицы – ее избранником стал мужчина на 30 лет моложе. А вообще-то на яркую, красивую, активную и смелую Бабкину всю жизнь мужчины слетались, как бабочки на огонь.

Первые влюбленности: три Владимира

Еще учась в старших классах, Надя привлекла внимание юноши по имени Володя: он трогательно ухаживал за девочкой, помогал ей с уроками… Первая влюбленность продлилась полтора года, а потом Надя решила, что нужно все это прекратить, чтобы не отвлекало от учебы.

Через некоторое время уже в юную студентку Надю влюбился мужчина постарше – тоже Владимир. Он дарил девушке подарки, приглашал в рестораны… По некоторым сведениям, Владимир был женат, но это не мешало влюбленным встречаться. Однако и этот роман продлился недолго.

Третий Владимир – музыкант – стал мужем Надежды.

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Развелась из-за своей популярности

Они познакомились, когда летели на фестиваль, и очень быстро закрутился стремительный роман. Вскоре после свадьбы (Надежда взяла фамилию мужа – Заседателева) родился сын Даниил. Семья продержалась 17 лет, а размолвки начались из-за профессиональной ревности Владимира: его раздражало, что Надежда намного популярнее его.

Владимир начал изменять, об этом узнала Надежда – и браку пришел конец. По другой версии, главной причиной развода послужило поведение Владимира после аварии, в которую попал их сын. Даниил долго лежал в больнице, и отец ни разу его не навестил. Надежда не стерпела такого отношения и подала на развод.

Заботливый материнский уход сделал свое дело – Даниил поправился. Сейчас он счастливо женат, у Бабкиной – внук и две внучки, которых она обожает.

«Он не мальчик, он – настоящий мужик!»

В стремлении забыть неудачный опыт семейной жизни Надежда с головой окунулась в работу. Работать Бабкина умеет и любит – ее ансамбль «Русская песня» вот уже несколько десятилетий гремит по всему миру, Надежду Георгиевну часто приглашают в жюри различных фестивалей и конкурсов.

На одном из таких конкурсов молодых исполнителей она и познакомилась с молодым музыкантом Евгением Гором. Обаятельный, красивый певец покорил ее не только внешностью, но и великолепным голосом.

Сначала Евгений отказывался верить в то, что знаменитая артистка «запала» на него. Но Надежда – из тех, кто всегда добивается поставленной цели. В самом начале их романа только и было слышно – Гор ее использует, он живет за ее счет и хочет благодаря имени Бабкиной стать популярным!

Но прошло уже много лет, а их брак – пусть и гражданский – остается крепким. Все слухи Бабкина решительно опровергает. В одном из интервью, когда ее спросили о «ее мальчике», она резко ответила: «Он не мальчик, он – настоящий мужик!».

И добавила, что только благодаря Евгению она смогла вернуть себе интерес к жизни, стала вновь заниматься собой, наряжаться, делать прически…

Надо сказать, сегодня, по прошествии полутора десятка лет, разница в возрасте между Бабкиной и ее гражданским мужем (Евгений несколько раз делал ей предложение, но Надежда Георгиевна отказалась от штампа в паспорте) совершенно незаметна.

Евгений в свои почти 40 выглядит солидно и презентабельно, а Бабкина просто расцвела и производит впечатление молодой счастливой женщины.

Мы поздравляем Надежду Георгиевну с юбилеем и желаем еще много лет женского счастья, радости и новых песен!