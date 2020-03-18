Борис Грачевский: «Желаю себе преодолеть не только коронавирус, но и любые невзгоды»

Первый выпуск «Ералаша» зрители увидели в 1974 году. Шли годы, менялись поколения, пришли совсем другие времена, а «мальчишки и девчонки, а также их родители» и сегодня, едва заслышав веселые позывные «Ералаша», с удовольствием «прилипают» к экрану.

«Узнают на улицах, благодарят за веселое детство»

Мы позвонили Борису Юрьевичу накануне его дня рождения и побеседовали с ним о жизни, популярности и грядущем прибавлении в семействе.

— Вас часто узнают на улицах?

— У нас – часто узнают, за границей – периодически.

— Как реагируют?

— В основном – подходят, улыбаются, пожимают руку, благодарят за свое веселое детство, за «Ералаш». А иногда и странные какие-то случаи происходят… Однажды я стоял в Шарм-эль-Шейхе, ждал друзей, мимо прошла тетка и сказала: «Да узнала, узнала, господи…».

А однажды ко мне подошли двое сильно поддатых парней, и один говорит: «Ааа…эммм…». Я ему говорю: «Это не я», он тогда говорит другому – «Видишь, это не он, с тебя двести рублей!» — и ушли.

больше по теме Младшая дочка Бориса Грачевского выросла копией папы 7-летняя Василиса уже дебютировала в «Ералаше».

«Хожу по солнечной стороне жизни»

— Некоторые люди уже в 20-30 лет серьезные, уставшие от жизни… Вы — постоянно молодой, веселый, жизнерадостный. Это настоящий Грачевский или какая-то маска – для окружающих?

— Конечно, настоящий! Иначе бы я не выжил. Я стараюсь ходить по солнечной стороне жизни. Там, где солнышко, тепло и хорошо. Такой у меня характер!

— В одном интервью год назад вы сказали, что мечтаете снять легкую комедию в духе Рязанова. Приблизились ли вы к этой цели?

— Да. Я начинаю писать сценарий. Не знаю, что получится… Пока не очень идет, но надеюсь все-таки на успех. Должна получиться теплая, добрая картина.

«Двигаться вперед, не забывая поглядывать в зеркало заднего вида!»

— Что вы сами себе хотите пожелать в день рождения?

— Я пожелаю себе, во-первых, сил. Во-вторых — оставаться таким, какой я сейчас. А в-третьих — преодолеть не только коронавирус, но и вообще любые невзгоды и продолжать двигаться вперед и вперед, но при этом не забывать поглядывать в зеркало заднего вида! Забывать ничего нельзя…

А самое главное для меня сейчас – в апреле я жду прибавления своего семейства. Это очень серьезное и долгожданное для нас событие, поэтому мой день рождения громко отмечать не будем. Моей жене уже трудно куда-то выезжать, поэтому отметим дома, в семье. Ну и на работе, конечно!

Три жены Бориса Грачевского

Напомним, со своей первой женой Галиной Борис Грачевский прожил почти 35 лет. Их развод стал шоком для друзей и знакомых, взрослая дочь Ксения тогда посчитала уход отца из семьи предательством.

В 2011 году рядом с Грачевским все чаще стали видеть молодую актрису Анну Панасенко. Разница в возрасте в 38 лет не помешала влюбленным пожениться, и в 2012 году в их семье родилась дочь, которую назвали Василисой. Однако уже в 2014-м они развелись, причем не обошлось без взаимных упреков и обвинений на всю страну, в эфире популярных телешоу.

А в 2015 году Борис Грачевский вновь удивил публику, женившись на 31-летней актрисе и певице Екатерине Белоцерковской. И вот теперь пара ожидает пополнения.

Мы поздравляем Бориса Юрьевича Грачевского с днем рождения и желаем побольше сил, радости от жизни, успешного воплощения планов! И, конечно же, — семейного счастья!