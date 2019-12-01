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Вот это «Ералаш»: Борис Грачевский в четвертый раз станет отцом

Его супруга Екатерина Белоцерковская рассказала о своем положении в Instagram.

Вот это «Ералаш»: Борис Грачевский в четвертый раз станет отцом
Борис Грачевский. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский уже в следующем году вновь станет папой, его супруга Екатерина Белоцерковская больше не могла скрывать свое положение. Хотя пара всеми силами старалась не комментировать слухи о беременности и скрывать всю возможную информацию, округлившийся живот жены режиссера стал слишком заметен для публики.

Первого декабря пара появилась на красной ковровой дорожке, но платье супруги Бориса явно не могло скрыть тот факт, что она находится в положении, буквально все присутствующие обратили внимание на округлившийся живот Екатерины, а немного позже женщина подтвердила догадки публики в своем Instagram.

Судя по опытном взглядам экспертов, Белоцерковская находится на третьем месяце беременности. Она выглядит очень счастливой, равно как и Борис. Официальных комментариев пара пока решила никому не давать, хотя слухи о новом ребенке Грачевского ходят еще с осени. Именно тогда Екатерина стала выходить в свет преимущественно в мешковатых платьях, а мы все знаем, что это первый признак интересного положения.

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Тэги:

беременностьБорис ГрачевскийЕкатерина БелоцерковскаяЕралаш
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Вот это «Ералаш»: Борис Грачевский в четвертый раз станет отцом
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