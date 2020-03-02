Обаятельный лихач: что не нравится в Михаиле Пореченкове его любимой жене

2 марта Михаилу Пореченкову исполняется 51 год. Народный артист РФ совсем не выглядит на этот возраст — подтянутый, спортивный, с озорной улыбкой и блеском в глазах.

Исходящую от Михаила особую мужскую энергию всегда чувствовали женщины — у него миллионы поклонниц. Однако покорить сердце артиста удалось лишь трем дамам.

Первая любовь в романтическом Таллине

В юности Пореченков учился в Таллине — в Высшем военно-политическом училище. Ирина Любимцева была молода и красива, и, познакомившись с ней, Михаил влюбился. Некоторое время они встречались, однако чувства не продлились долго.

И все же непродолжительный роман имел последствия: в 1989 году у Ирины родился сын, которого она назвала Владимиром. В 6-летнем возрасте мальчик остался сиротой. Он воспитывался в семье бабушки.

А Михаил Пореченков познакомился с сыном, когда тому уже исполнилось 19. Актер пригласил взрослого сына приехать к нему в Москву, юношу сразу приняли в семье актера.

Первый брак

На одном из деловых мероприятий Пореченкову пришлось исполнять роль ведущего. Присутствовали иностранцы, поэтому пригласили переводчицу Екатерину. Она сразу понравилась Михаилу — интеллигентная красивая девушка, настоящая петербурженка. Он начал ухаживать, и скоро пара поженилась.

Екатерина оказалась очень амбициозным человеком: она упорно строила карьеру и даже после рождения в 1998 году дочери Варвары не согласилась остаться дома.

Возможно, она ожидала, что домашние обязанности возьмет на себя супруг. Но у Пореченкова тоже строилась карьера — как раз на те годы приходится расцвет его популярности, режиссеры буквально становились в очередь, чтобы заполучить обаятельного и талантливого актера в свои фильмы.

После недолгой совместной жизни супруги расстались. Но с дочерью Михаил связи не терял, постоянно с ней общался. Когда Варваре исполнилось 10 лет, отец снял ее в своем фильме «День Д» и практически дал путевку в кино — после окончания школы девушка поступила в Школу-студию МХАТ.

Третья женщина и трое детей

А еще «День Д» принес долгожданное семейное счастье самому Михаилу — на съемках этого фильма он познакомился со своей третьей женой.

Ольга работала художницей, они подолгу общались с Пореченковым на рабочие темы, а потом как-то незаметно общение переросло в нечто большее, чем простое сотрудничество.

В 2000 году Михаил сделал Ольге предложение, и она согласилась стать его женой. Сегодня супруги воспитывают троих детей — Михаила, Марию и Петра.

На этот раз, похоже, Пореченкову действительно досталась женщина его мечты. Ольга с удовольствием занимается домом и семьей, она, по словам актера, настоящая хранительница домашнего очага, и Михаил искренне называет жену «идеальной женщиной», «великой женщиной».

Более того — Ольга очень тепло относится к старшим детям Пореченкова — Владимиру и Варваре, между ними давно установились дружеские отношения.

Единственное, что не нравится Ольге в супруге, — его чрезмерное увлечение мотоциклами. Пореченков нередко гоняет на «железном коне» по столице, лихо объезжая пробки, и это тревожит его заботливую жену.

Мы поздравляем Михаила с днем рождения и желаем новых интересных ролей в захватывающих проектах!