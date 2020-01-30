Звездные истории

«Ваня мучился года два»: Куликова рассказала, как ее сын пережил операцию

Актриса отметила, что не подозревала о проблеме, пока мальчик не захотел играть в теннис.

«Ваня мучился года два»: Куликова рассказала, как ее сын пережил операцию
Мария Куликова. фото: instagram.com/m.kulikova77/

Мария Куликова полюбилась зрителям благодаря роли в сериале «Склифосовский». В ее копилке есть десятки других ролей. Она успевает строить карьеру и воспитывать восьмилетнего сына Ивана.

С отцом ребенка Денисом Матросовым артистка давно рассталась. Мужчина снова женился и обзавелся вторым ребенком, но при этом продолжает общаться с бывшей женой. В новом интервью актриса рассказала, что не препятствует встречаем наследника с папой.

По словам Марии, сын для нее дороже любых проектов, поэтому она каждый месяц хотя бы несколько дней проводит только со своим ребенком. Также актриса берет его на съемочную площадку время от времени, когда работа происходит в интересных локациях. Куликова отметила, что не пытается приобщить наследника к актерскому искусству, а просто расширяет его кругозор.

«Он уже неплохо разбирается в тонкостях актерской профессии и пробует свои силы. Не так давно снялся в массовке, на заработанные деньги купили очередной набор популярного конструктора. Уже не знаю, куда их девать. У нас целые тонны! Ваня не просто играет, но и снимает с помощью конструктора анимационные ролики», — поделилась актриса.

По словам Марии, ее сын ходил в разные кружки от футбола до борьбы. А недавно Ивану приглянулся теннис. Артистка объяснила, что перед тем, как начать тренировки, отвела мальчика к врачу за справкой, но их ждали неприятные вести.

«Тот изумился: «Какой теннис?! Ребенок еле дышит!». Оказалось, надо удалять аденоиды. До этого Ваня мучился года два со своим носом. Лечили его то от аллергии, то от простуды, а надо было просто сделать операцию. Буквально на следующий день парень задышал совсем по-другому», — рассказала Куликова.

Примечательно, что она мечтает, чтобы ее наследник стал врачом. Правда, пока у мальчика другие планы. Ему хочется стать дизайнером яхт. По словам актрисы, ребенку нравятся морские путешествия.

В прошлом году она отпустила сына с отцом на отдых в Анапу. Ивану там так понравилось, что потом он заставил и маму туда приехать, об этом звезда поведала изданию «7 Дней».

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«Ваня мучился года два»: Куликова рассказала, как ее сын пережил операцию
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