«Если человек не готов — ничего не поможет»: звезды высказались о возможной зависимости Отиевой

Сама певица негодует по этому поводу, утверждая, что на самом деле стала жертвой спланированной провокации. Сотрудники программы Андрея Малахова, по словам певицы, снимали ее скрытой камерой, у нее на кухне, а потом преподнесли ее рассказ о депрессии и привычке выпивать (певица рассказывала о периоде 10-летней давности) как сегодняшнюю ситуацию.

Мы спросили у знаменитостей, как они относятся к проблеме Ирины Отиевой и готовы ли помогать певице, если в этом появится необходимость.

Валерий Сюткин: «Человек должен быть сильным»

Валерий Сюткин признался, что не относит себя к друзьям Ирины Отиевой, однако поддерживал с ней добрые отношения как с коллегой:

— Чтобы давать комментарии, нужно знать ситуацию. А я ее не знаю. Если это правда, если человек выпивает, то самое главное в преодолении ситуации – это его желание бороться. Любые вредные привычки побеждаются сильными людьми. Если человек слабый – то помогают близкие, те, кто рядом с ним.

— Готовы ли вы помочь? – спросили мы у Валерия Миладовича.

— Знаете, все эти разговоры о дружбе в шоу-бизнесе… Это просто продолжение шоу-бизнеса, никакой дружбы здесь нет, — признался Сюткин. — Вот Колю Носкова я знаю хорошо, с ним случилось несчастье, он попросил – «Валера, помоги», и я тут же помог, потому что он мой товарищ. Как и Коля Расторгуев, например. Мы с ними многое вместе прожили…

Нужно быть рядом. Тогда это – дружба, это ответственность. А все остальное – пиар. Поэтому я никогда не участвую в этих программах, ток-шоу. Считаю, что с моей стороны это будет низко, — что-то говорить, советовать, если я вообще не в курсе. Вот вы мне сейчас сказали, и я подумал – а действительно, где Ира, куда пропала?

Все эти истории – Евгений Осин, Крис Кельми… Должны помогать близкие, семья. У людей, видимо, не было сил, желания, мотивации. А коллеги, артисты… Они могут советовать, могут давать даже деньги на клинику, но, если человек сам не готов — ничего не поможет. Если у вас есть привычка выпивать каждый день – сформируется соответствующий характер, а потом и судьба.

А если решил не выпивать, если работаешь – то все получается. У Отиевой все ингредиенты для этого были. Образование музыкальное, пела она великолепно. Дальше – трудиться! О том, что все решают деньги, говорят ленивые. Решает – труд! Плюс желание. Поэтому никаких советов давать человеку не надо. Человек должен сам взять себя в руки. Я всегда говорю – будьте счастливы, ваши недруги это не переживут!

Алкоголизм и наркомания – это уход от действительности. Быть занятым – это лучшее лекарство от всех проблем. Человек должен быть сильным».

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Станислав Садальский: «Не надо ей помогать, она в полном порядке!»

Станислав Садальский сразу сказал, что не верит информации, которую намеренно исказили журналисты:

— Да ничего не надо ей помогать, она в полном порядке! Это снято скрытой камерой, это все фигня, понимаете? Она собирается, концентрируется, ей не надо помогать. Все выпивают, ничего такого здесь нет. Алкоголизм – это бред сумасшедшего.

Если у человека алкоголизм – это сразу видно по лицу, а здесь просто у человека сложности с работой, никакого алкоголизма нет. Поверьте мне. Когда приходят к человеку утром, он встречает невыспавшийся, в халате, ведется скрытая съемка… Это бред, это все придумали журналисты. Я всегда говорю – пишите как есть, только не врите!»

Юрий Лоза: «Выбраться из алкогольной зависимости очень сложно»

Певец и композитор Юрий Лоза, по его словам, давно не общался с Ириной Отиевой и тоже ничего не знает о ее проблемах:

— Я знаком, конечно, с Ириной Отиевой, мы вместе снимались в программах, встречались на съемках. Правда, это было давно. А после того, как она перестала выступать, мы не общались. У нас были разные компании. Я для нее песен не писал, поэтому мы с ней не контачили никак. Не знаю ничего про ее сегодняшнюю жизнь.

Но хочу сказать – если человек попадает в алкогольную зависимость, выбраться из нее очень трудно. Причем женщинам это сделать еще труднее, чем мужчинам. Это я сейчас вообще говорю, это никак не касается Отиевой, потому что я ничего про нее не знаю, мы очень давно с ней не виделись, у нас нет точек пересечения.

Все попытки избавить человека от алкогольной или наркотической зависимости без его желания ни к чему не приводят. Это все, что я могу сказать».

Мы надеемся, что все недоразумения, связанные с судьбой замечательной певицы Ирины Отиевой, в скором времени разрешатся, слухи останутся слухами, а Ирина будет счастлива – этого, по словам Валерия Сюткина, не переживут никакие сплетники.