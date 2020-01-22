Звездные истории

Врач-гинеколог, четверо детей, танцует танго: что известно о 43-летней «Миссис Вселенной-2020»

Россиянка Ксения Вербицкая победила 21 января в конкурсе «Миссис Вселенная-2020», который прошел в столице Болгарии – Софии.

Врач-гинеколог, четверо детей, танцует танго: что известно о 43-летней «Миссис Вселенной-2020»
«Миссис Вселенная» Ксения Вербицкая слева. Фото: Инстаграм

Ксении Вербицкой – 43 года, она живет в Санкт-Петербурге, трудится врачом в одной из городских больниц, в женской консультации, и воспитывает четверых детей. Это поразительно, но многодетная работающая красавица находит время не только для семьи и работы, но и для своих увлечений: Ксения серьезно занимается аргентинским танго и любит читать.

Она никогда не стремилась стать моделью

Несмотря на привлекательную внешность и стройную фигуру, Ксения никогда не мечтала стать моделью. Впервые в этой сфере она оказалась около года назад, когда совершенно случайно решила пройти кастинг на конкурс «Миссис Санкт-Петербург». Результатом была приятно удивлена – стала победительницей!

Ксения рассказывала потом в интервью, что на эту мысль ее натолкнула одна из пациенток, которая участвовала в подобных конкурсах. Доктор Вербицкая подумала: а почему бы и нет?

Поддержка семьи, пациенток и коллег

В семье Ксении Вербицкой – сын и три дочери. Она признается, что никогда не смогла бы участвовать в конкурсах и побеждать, если бы не постоянная поддержка родных. И в Софию вместе с мамой приехала ее дочь Вика.

Дочка активно болела за маму и на первом конкурсе, не жалея голоса, кричала: «Вербицкая, ты победишь! Ты лучшая!». Конечно, такая поддержка всегда много значит.

Не секрет, что посещение врача для большинства – стресс. Но к Вербицкой пациентки идут без всякого страха, потому что знают: доктор Ксения – хороший профессионал и внимательный человек.

Это – истина и для начальства Ксении  Вербицкой. Единственное, о чем беспокоится руководство больницы: а вдруг очаровательный врач, распробовав всемирную славу первой красавицы, предпочтет модные показы, дефиле по подиуму и фотосессии для журналов, оставив свой пост?

Но, кажется, пока об этом речь не идет: Вербицкой удается совмещать два вида деятельности.

Кстати

Все конкурсантки в Софии должны были показать какой-нибудь творческий номер, и Ксения удивила всех, душевно исполнив популярную когда-то песню «Besame Muchо».

А в финале конкурса, когда красавицы появлялись на сцене в самых ярких нарядах, Вербицкая продефилировала в стилизованном под русский народный костюм красно-белом платье и с красным кокошником на голове. Жгучей брюнетке с карими глазами этот наряд был очень к лицу!

Особенности конкурса «Миссис Вселенная»

Участвовать в конкурсе «Миссис Вселенная» имеют право только замужние женщины «за 40». В 2020 году за корону самой красивой боролись 36 женщин из разных стран. Конкурс всегда проходит очень ярко и красочно, с театрализованными элементами.

В своем интервью после победы Ксения Вербицкая сказала, что очень рада показать всему миру, насколько красивыми и самодостаточными являются русские женщины, умеющие гармонично сочетать профессиональные успехи и заботу о семье и детях.

Мы поздравляем Ксению с победой и желаем новых успехов!

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Тэги:

Конкурс "Миссис Вселенная"Ксения Вербицкая
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Врач-гинеколог, четверо детей, танцует танго: что известно о 43-летней «Миссис Вселенной-2020»
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