Параллельные жизни: как Золотухин, Збруев и другие звезды метались между «двумя семьями»

Известно утверждение: мужчины полигамны. Даже при наличии хорошей любящей жены их нередко «тянет на сторону».

А в некоторых случаях мужчины долго не могут определиться: которая из двух женщин – самая любимая, с кем остаться? И долгие годы продолжают жить с обеими…

Знаменитости – не исключение.

Валерий Золотухин – писал о любовницах в дневнике

В 1975 году Валерий Золотухин женился на Тамаре – она работала ассистентом по актерам на съемках фильма «Единственная», где у Золотухина была главная роль.

Это был уже второй брак актера – его первая жена Нина Шацкая ушла от Золотухина к Леониду Филатову. В 1979-м у Тамары родился сын. Однако это не могло удержать Золотухина от различных интрижек на стороне.

Интересно, что обо всех своих приключениях Золотухин писал в дневнике. Более того – будто нарочно, он оставлял дневник с записями на столе, так что его супруга не могла не знать о скрытой стороне жизни мужа. Но – прощала…

А потом Валерий Золотухин познакомился с Ириной Линдт – новой актрисой Театра на Таганке. Страсть захватила его, и он стал жить то с одной женщиной, то с другой. Ни Ирина, ни Тамара не стремились перетянуть актера на свою сторону. Более того – когда Золотухин умер в 2013 году, на его похоронах видели и официальную, и неофициальную жену.

У Ирины, которая была на 33 года моложе актера, остался сын Иван – точная копия отца. Сама она сегодня возглавляет Культурный Фонд В. Золотухина.

Александр Збруев – «Я тебя никогда не забуду»

С красавицей Людмилой Савельевой (Наташа Ростова в фильме «Война и мир») Александр Збруев жил в любви и согласии: жена долго закрывала глаза на любовные увлечения актера. Пока у него не разгорелся серьезный роман с Еленой Шаниной – звездой легендарного спектакля «Юнона» и «Авось».

Довольно долго Збруев не мог выбрать между двумя женщинами. В 1993 году Шанина родила ему дочь Татьяну. И все равно Збруев не уходил от жены… Да так и остался в официальной семье.

Михаил Евдокимов – сразу три женщины!

О том, что популярный актер, юморист и по совместительству губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов жил даже не на две, а на три семьи, все узнали только после его трагической гибели. Жена Галина была с ним рядом до последних дней, у них выросла дочь Анна.

Но одновременно у Евдокимова была и вторая жена, пусть неофициальная, — Надежда. Она нередко отправлялась с артистом на гастроли, жила с ним в одном номере в гостиницах и даже родила Евдокимову дочь Настю.

Мало того – была и третья, темнокожая модель Инна Белова. И еще один ребенок – сын Даниил. Все три женщины сегодня вспоминают Евдокимова с теплом и благодарностью.

Евгений Цыганов – оставил семерых детей ради новой возлюбленной

Актер Евгений Цыганов познакомился со своей будущей женой Ириной Леоновой на съемках. Став ее гражданским мужем, он долгое время считался идеальным семьянином. У них родилось шестеро детей, Ирина забеременела в очередной раз… И вдруг – резкий поворот: Цыганов ушел от Ирины.

Его новой избранницей стала молодая актриса Юлия Снигирь. Рядом с ней он нашел долгожданный покой и тишину, — по крайней мере, так Цыганов объяснял свое поведение друзьям, добавляя, что устал от детского шума и криков.

Ирина рожала седьмого ребенка одна. На Цыганова, понятное дело, обрушилась волна критики. Теперь Ирина воспитывает детей без отца, а Цыганов растит сына Федора, родившегося в их союзе с Юлией Снигирь.

А как вы думаете – может ли известность и популярность служить оправданием жизни на две семьи?