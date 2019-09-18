Предполагаемый сын Золотухина сделал ДНК-тест на родство

Валерий Золотухин был не только актером кино, но и художественным руководителем Театра на Таганке. В 2012 году у него была диагностирована глиобластома. Спустя год он скончался. У него остались сыновья. От первой жены Нины Шацкой остался взрослый сын Денис, он священник. От последней гражданской супруги Ирины Линд — сын Иван, которому сейчас 15 лет. Средний наследник, барабанщик группы «Мёртвые Дельфины», Сергей скончался в 2007 году.

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Как оказалось, возможно, у Золотухина также есть внебрачный сын. Передача «Прямой эфир» была посвящена мужчине, который заявляет, что является наследником актера. 54-летний Владимир без определенного места жительства показал паспорт, где значится, что он Владимир Золотухин. Несмотря на то, что он считал себя племянником артиста, судьба у него не самая радужная. Он отсидел 25 лет в тюрьме за грабежи и убийство. Сейчас мужчина вынужден скитаться по вокзалам и рынкам в поисках пропитания и ночлега.

Однако возникает вопрос, почему предполагаемый внебрачный сын Золотухина объявился только сейчас, когда решается вопрос с наследством. Напомним, что вдова актера Тамара скончалась в апреле этого года.

«Вы знаете, я долго думал об этом, ждал. Меня самого все это терзало немножко внутри. И я хочу узнать для себя, скинуть этот груз внутри, действительно ли это так. Дядя приезжал ко мне в детстве, что-то оставлял, но тогда я относился к этому просто холодно. У меня склад жизни получился иной, вы об этом знаете, меня трудно чем-то удивить. Мне постоянно говорят, что я похож. А я настолько устал от этого», — поделился Владимир.

По словам мужчины, отец Михаил, двоюродный брат Золотухина, который его воспитал, ничего на эту тему не говорит. Однако он помнит очень ранние воспоминания из детства и уверен, что в первые годы жизни его растила не Анна, жена Михаила. Владимир не исключает, что его могли усыновить, но точно он этого не знает.

«То что он мне не родной отец, к таким выводам я пришел, так как приезжал дядя Валера и почему-то он привозил мне помощь, которую я мог забрать. Раз он так ко мне относился, то я считаю, что он мне был отцом. Из семьи я не похож ни на кого совершенно», — пояснил возможный сын артиста.

Он вырос в Кемеровской области, на границе с Алтаем. После 10 лет, когда родители развелись, Владимир стал жить с мамой. А будучи подростком он попал в колонию для несовершеннолетних. В итоге полжизни мужчина провел за решеткой.

«Я не претендую на наследство Валерия Золотухина даже если будет случай близкого родства. Я объясню причину. Во-первых, я в это семье не был, я не внес туда вклад, я не делил горе и радость. Я хочу лишь понять, так это или нет, снять с себя груз», — добавил Владимир.

Друзья Золотухина признались, что актер им никогда не рассказывал о внебрачных детях. Редакторам передачи удалось найти двоюродного брата артиста, Виктора Золотухина. Он рассказал о всех членах семьи и отметил, что родственника по имени Михаил у них не было. Сам Владимир увиделся со своим предполагаемым братом Денисом. Он не поверил словам мужчины. Более того, Денис заверил, что спрашивал у своего отца о том, были ли у него внебрачные дети и получил отрицательный ответ.

Чтобы выяснить правду, Владимир сделал ДНК-тест на родство. Сотрудник лаборатории озвучила в студии результаты экспертизы. «Мы провели сразу два ДНК-исследования, чтобы дать объективный ответ на то, являетесь ли вы родственниками. Первый тест на родство говорит о том, что Валерий Сергеевич и Владимир Михайлович Золотухин с вероятностью 99, 89 % не родственники. Второй тест на родство был проведен по Y-хромосоме, так как вы предполагаемые родственники по прямой мужской линии. В этом случае вероятность вашего близкого родства составляет 0%», — произнесла девушка. Она отметила, что ДНК были взяты у брата Валерия Золотухина, поэтому результаты могут быть неточными.