Знаменитые и сложные: Уиллис, Робертс и другие звезды с невыносимым характером

Кто-то из актеров привычно создает на экране образ милого и доброго человека, а в жизни – тиран и деспот. А кому-то и маскироваться не приходится: на его долю выпадают роли, вписывающиеся в скверный характер.

Евгений Моргунов – «Бывалый» — злые шутки и тяжелый характер

О непростом характере известного советского актера Евгения Моргунова ходили легенды. Ему ничего не стоило подшутить над друзьями, причем шутки порой получались настолько недобрыми, что друзья от него отворачивались. Например, Михаил Глузский после подобной истории прекратил здороваться с Моргуновым, и они не общались более 20 лет.

На съемках «Кавказской пленницы» Моргунов сильно поссорился с Леонидом Гайдаем. Рассказывали, что завершать фильм пришлось без него – Гайдай не желал его больше видеть, и для оставшихся сцен пригласили дублера. Помирить их пытались многие, даже Сергей Бондарчук. Ничего не получилось.

Да и с Георгием Вициным, и с Юрием Никулиным, – своими постоянными партнерами по съемкам, – Моргунов к концу жизни тоже рассорился.

больше по теме Сергей Пенкин опубликовал архивный снимок с Евгением Моргуновым Кадр был сделан в далеком 1991 году.

Шеннен Доэрти – скандал за скандалом

Потрясающе привлекательная внешность – и невероятно скверный характер: именно так можно охарактеризовать звезду сериалов «Беверли-Хиллс 90210» и «Зачарованные». Снимаясь в «Беверли-Хиллс», Шеннен Доэрти сумела испортить отношения буквально со всеми актерами. С Дженни Гарт она практически подралась!

А дочь продюсера сериала, Тори Спеллинг, даже уговорила отца после очередного скандала прогнать невыносимую красотку Шеннен.

На съемках «Зачарованных» звезда продолжала «звездить»: она устроила совершенно невыносимую жизнь своей партнерше, Алиссе Милано. Скоро стало ясно: кто-то должен покинуть площадку. Уйти пришлось Доэрти. Характер актрисы в какой-то степени стал меняться только после того, как ей поставили неутешительный диагноз – рак груди.

Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир – не выносят друг друга

Давным-давно, еще в 1974 году, между двумя красивыми и талантливыми актерами встала роль в фильме «Лорды Флэтбуша»: режиссер долго не мог выбрать исполнителя главной роли, а когда он назначил Ричарда Гира, Сильвестр Сталлоне принялся уговаривать его отменить решение. В итоге главного героя сыграл Перри Кинг.

Гир и Сталлоне стали почти врагами. Это противостояние стало невыносимым после того, как два актера в перерыве между съемками сели пообедать в машину Сталлоне и Гир нарочно испачкал одежду соперника кусочками курицы в горчице, за что был изгнан из автомобиля.

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Джулия Робертс – выводила из себя Стивена Спилберга и других

Благодаря своему таланту и удачно подобранным ролям Джулия Робертс для своих поклонников – идеал красоты, порядочности и воспитанности. Однако многие ее коллеги отзываются о характере Джулии нелицеприятно.

Например, снимаясь в фильме «Я люблю неприятности», актриса настолько невзлюбила своего партнера – Ника Нолти, что не смогла сдержать раздражение даже перед камерой. В итоге картина провалилась – на экране было заметно, что Джулия и Ник не выносят друг друга.

Да что там, ее надменность и раздражительность бесила самого Стивена Спилберга, который снимал Джулию в своих фильмах. Еще она разругалась с родным братом Эриком, хотя именно он помог ей начать карьеру.

Джулию не выносит Хью Грант, жена Джорджа Клуни – Амаль – терпеть ее не может за флирт с мужем, ее ненавидит Мерил Стрип… Продолжать можно до бесконечности.

Брюс Уиллис – режиссер не хотел его благодарить за работу

Еще в 90-х Брюс Уиллис стал всемирно известной звездой – его роли в блокбастерах «Крепкий орешек» и «Пятый элемент» принесли актеру огромную славу и любовь зрителей.

Однако партнеры Брюса не разделяют восторгов его поклонников. Многие из них утверждают: в повседневной работе на площадке Уиллис просто невыносим! Рассказывают, что режиссер Кевин Смит, снявший актера в своем фильме «Cop Out», после окончания съемок сказал, что хочет поблагодарить за работу всех, кроме Брюса Уиллиса. Это ж как надо вывести человека!

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А вы как думаете – может быть, именно сложный характер зачастую помогает стать талантливым актером?