Как сложилась жизнь детей Вицина, Моргунова, Куравлева и других советских кинозвезд

Это для нас они были любимыми артистами. А для своих детей – просто папами и мамами. Кем стали сыновья и дочки тех, кого обожал весь Советский Союз?

Может быть, вы думаете, что все они пошли в артисты? А вот и нет: таких примеров – единицы. Многие из «звездных» детей выбрали профессии, далекие от заманчивого света софитов.

Екатерина Куравлева – психотерапевт

Старшая дочь известного актера Леонида Куравлева поначалу стремилась стать актрисой – окончила театральное училище и даже снялась вместе с отцом в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Было и еще несколько небольших ролей в других картинах.

А потом последовал разворот на 189 градусов – Екатерина решила стать медиком. Сегодня она – довольно успешный психотерапевт, использует интересные нестандартные приемы в своей работе.

Василий Куравлев – преподаватель

Младший из детей Леонида Куравлева, сын Василий, названный так в честь Василия Шукшина, даже не думал о кино, — он с детства мечтал стать профессиональным теннисистом. Однако в результате выбрал иную дорогу. Окончив автодорожный институт, он через некоторое время стал кандидатом экономических наук, а сейчас работает в Российском университете дружбы народов.

Наталья Вицина – художница

Дочь Георгия Вицина – как и ее отец, несколько замкнута и не любит общаться с журналистами. И отец, и дочь всегда увлекались рисованием, но, если для народного артиста СССР это было скорее хобби, то Наталья стала профессиональной художницей, окончив Суриковский институт.

Георгий Вицин до конца жизни гордился своей талантливой дочерью. Он приносил ей все букеты, полученные после выступлений. Наталья рисует до сих пор. По некоторым сведениям, она счастлива в замужестве.

Антон Моргунов – не работает

Еще один из популярной кинотроицы – Бывалый, Евгений Моргунов – отличался сложным характером. Несмотря на эту особенность, он нашел себе спутницу жизни. В семье родилось двое сыновей, но потом один из них трагически погиб. Оставшийся – Антон – живет очень скрытно, и о нем почти ничего неизвестно.

По словам соседей, мужчина нигде не работает, некоторые даже называют его не совсем адекватным… Воспитанием его дочери, Евгении, занимается мать Антона.

Алексей Ивашов (сын Светличной) – стоматолог

Вопреки своему экранному образу коварной блондинки-соблазнительницы, в жизни Светлана Светличная оказалась примерной женой и любящей мамой. Сын Алексей был для них с мужем Владимиром Ивашовым желанным ребенком.

С одобрения родителей юноша после школы поступил в мединститут, сейчас он работает стоматологом. У него уже есть свои дети и даже внуки.

Дети Муравьевой – актер и продюсер

Ирина Муравьева в жизни тоже совсем не такая, как ее разбитная авантюристка Людмила из фильма «Москва слезам не верит». Больше 40 лет Ирина Вадимовна счастлива в браке. Ее двое сыновей впервые появились на экране, приняв участие в съемках фильма «С новым счастьем!»

Старший, Даниил, после окончания школы актерского мастерства во Франции активно снимается в фильмах и сериалах, а еще воспитывает сына Ивана – бабушкиного любимца.

Младший, Евгений, окончил продюсерский факультет ГИТИСа. Для обоих сыновей мама до сих пор – пример идеальной женщины, даже жен они себе выбирали похожих на нее.

Как вы думаете – могли бы получиться из детей кинозвезд такие же талантливые артисты? Или большинство из них правильно сделали, что выбрали другие профессии?