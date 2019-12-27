Ирина Салтыкова: «О Бодрове у меня остались самые теплые и светлые воспоминания»

Если бы не трагическая гибель, мы могли бы поздравлять Сергея с 48-летием. И все же, несмотря ни на что, талантливого актера и режиссера помнят и любят – и простые зрители, и те, кому повезло знать его лично, работать вместе.

Мы спросили у коллег Сергея Бодрова – каким они запомнили его.

Ирина Салтыкова: «Он был скромным и воспитанным парнем»

Певица Ирина Салтыкова снялась вместе с Бодровым-младшим в фильме «Брат-2», для нее это был дебют в кино. Им удалось настолько достоверно изобразить нежные чувства на экране, что после выхода фильма многие зрители решили, будто между Ириной и Сергеем – роман.

Однако сама Ирина всегда подчеркивала: это все – чепуха, на тот момент Сергей уже был счастливо женат, Ирина хорошо знала его жену Светлану. Более того – именно Светлана, работавшая тогда режиссером на телевидении, предложила кандидатуру Салтыковой на роль девушки Данилы Багрова.

«Самые теплые и самые светлые воспоминания у меня остались о Сергее… Скромный и воспитанный парень, что сегодня большая редкость, — сказала нам Ирина. — Очень комфортно было с ним работать. Не могу сказать, что мы дружили, и с семьей Сергея я не поддерживаю отношений, но воспоминания о совместной работе остались самые приятные».

От него исходила уверенность

Салтыкова вспоминала, что при знакомстве Сергей вел себя совершенно естественно, так, будто они уже давно были знакомы. А после недолгого разговора заметил: «У тебя совсем нет звездной болезни, ведешь себя, как обычный человек».

Тогда же Бодров рассказал Ирине, что он учился на историческом факультете, что разбирается в итальянской живописи. Певица хорошо запомнила: рядом с Сергеем каждый человек чувствовал себя уверенно, защищенно, а это – очень ценная особенность.

Владимир Ильин: «Очень люблю Сережину семью»

Известный актер Владимир Ильин снялся вместе с Бодровым-младшим в фильме «Стрингер». Еще тогда он был поражен уровнем образованности и какой-то внутренней интеллигентностью Сергея, в одном из интервью Ильин отметил:

«Для меня Сережа был и останется младшим братом. На съемках «Стрингера» я был очень удивлен, что этот юнец разговаривает на нескольких языках, особенно хорошо он говорил на французском. Он был просто гениальным! Мы очень хорошо с ним дружили…»

На вопрос нашего корреспондента о том, какие воспоминания оставил в его душе Сергей Бодров, Ильин предпочел обойтись кратким комментарием:

«Я не люблю об этом распространяться, потому что могу допустить неточности. Не люблю ходить на телевидение, рассказывать о Сереже. Есть у меня свои причины… Я уже старый и от всего этого отбрыкиваюсь. Не хочу ни о чем таком разговаривать. Я Сережу обожал и обожаю, и всю его семью. Царствие ему небесное, а семье – дай Бог здоровья. Я их очень люблю».

Почти все близкие друзья умерли

Надо сказать, есть какая-то мистика в том, что почти все близкие друзья Сергея Бодрова ненадолго его пережили. Умер Алексей Балабанов – режиссер, снявший «Брат» и «Брат-2». Рассказывали, что, прежде всегда веселый и общительный, после гибели Сергея он замкнулся и сделался угрюмым.

Умер от инсульта Сергей Кушнерев, легенда российского телевидения, главный редактор когда-то бешено популярной программы «Взгляд», крестный отец сына и дочери Сергея Бодрова.

Вместе с Сергеем остался навечно в Кармадонском ущелье Владимир Карташов – художник-постановщик фильмов Алексея Балабанова, работавший над фильмами «Брат» и «Сестры». Он входил в состав съемочной группы рокового фильма «Связной», на съемках которого и произошел тот страшный сход снежной лавины в 2002 году.

Те же из друзей, которые остались, не любят говорить о Бодрове. И это можно понять – им до сих пор больно.

Поэтому давайте просто вспомним в этот день всенародного «Брата» Сергея Бодрова. Посмотрим его фильм. И скажем «спасибо» за то, что он был.