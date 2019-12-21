Остались без отца: чем занимаются дети Бодрова, Турчинского, Цоя и других погибших звезд

Порой случается так, что самые, казалось бы, счастливые и успешные уходят раньше других – в расцвете сил. Остаются дети – совсем маленькие или постарше.

Давайте вспомним тех, кто пережил утрату и вступает во взрослую жизнь самостоятельно, без поддержки самого близкого человека.

Александр Цой (Молчанов) – музыкант и дизайнер

Когда погиб Виктор Цой, его сыну Саше было всего 5 лет. Его мама – Марьяна – тогда уже не жила с Виктором. У нее был новый возлюбленный, тоже рок-музыкант.

После гибели отца Саша начал писать стихи. Талантливый, неординарный мальчик, непохожий на других, раздражал учителей своими «странностями». Школу он так и не окончил. Однако это не помешало ему заниматься любимым делом – Александр пишет песни, он хороший дизайнер-оформитель, создает видеоэффекты для проекта «Симфоническое кино».

Кроме того, 34-летний Александр Викторович – автор, музыкант и вокалист проекта под названием «Ронин». Общаться с журналистами он не любит, чтобы избежать назойливого внимания, долгое время работал под псевдонимом Молчанов.

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Ольга и Александр Бодровы – никогда не ждали поблажек, не пользовались именем отца

Один из самых ярких актеров конца 90-х, талантливый режиссер Сергей Бодров погиб под снежной лавиной в 2002 году. Его дочери Ольге тогда было 4 года, а сыну Саше не исполнилось и месяца.

Ни вдова Сергея Светлана, ни его дети никогда не спекулировали на имени Бодрова. Оля, окончив школу с золотой медалью, без всякой протекции поступила в ГИТИС. Девушка долго скрывала тот факт, что она дочь всенародно любимого «Брата», — хотела убедиться, что способна на что-то без посторонней помощи.

Актерский дебют Ольги состоялся в фильме «Калашников», который снял ее дедушка — Сергей Бодров-старший.

17-летний Саша Бодров планировал поступить на исторический факультет МГУ — его очень привлекает история. Однако у юноши есть и явные творческие наклонности — например, он самостоятельно снял домашний мини-сериал.

Илья и Ксения Турчинские – кинолог и модель

Знаменитый «Динамит», российский спортсмен и актер Владимир Турчинский, неожиданно скончался от инфаркта на 47-м году жизни.

Владимир очень любил сына Илью от первого брака и старался проводить с ним как можно больше времени. Илья, как и его отец, увлекается силовыми тренировками. В свое время его тренировал папа.

Потом Илья окончил Академию МВД и некоторое время работал кинологом. Сегодня 33-летний Илья — специалист по установке охранных систем.

В третьем браке у Турчинского родилась дочь Ксения. Сейчас девушке 20 лет, она студентка Школы-студии МХАТ, будущий продюсер, при этом успевает работать моделью, в том числе в Китае. Для Ксении смерть отца стала серьезным ударом, они были очень близки, и теперь на руках Ксении — татуировки в память о папе.

Пэрис, Принс и Биги Джексон – до сих пор страдают

Кумир миллионов, поп-король Майкл Джексон оставил после себя троих детей. Дочери Пэрис сейчас 20 лет, она стала удивительной красавицей и успешной моделью. Однако ее жизнь нельзя назвать счастливой – Пэрис никак не может смириться со смертью отца, она даже пыталась покончить с собой и долго боролась с тяжелой депрессией.

Ее тело густо украшено татуировками в память об отце, причем большинство из них, по признанию девушки, скрывают следы от уколов – Пэрис страдала зависимостью от запрещенных препаратов.

Старшему сыну Майкла – Принсу – 22 года, он владеет продюсерской компанией, много денег тратит на благотворительность, – этому когда-то научил его отец. По словам Принса, он старается, чтобы отец постоянно присутствовал в его жизни. Именно так молодой человек справляется с болью утраты.

Младший, Бланкет, был 7-летним малышом, когда не стало Майкла. Он тяжелее всех перенес смерть отца, надолго замкнулся в себе… Сейчас 17-летний Бланкет, которого теперь зовут Биги, живет с бабушкой и учится в частной школе. Юноша увлекается восточными единоборствами.

Как вы думаете — удастся ли детям любимых артистов и спортсменов стать такими же знаменитыми, как их отцы?