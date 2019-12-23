«У тебя есть балберка?»: как Лев Дуров до смерти ревновал красавицу-жену

Этого актера знают все – Сан Саныч в «Не бойся, я с тобой», Де Тревиль в «Д`Артаньян и три мушкетера», «Капитан «Пилигрима» и еще десятки известных фильмов, а также неподражаемый простодушный Шарик в мультфильме «Трое из Простоквашино»…

Лев Дуров прожил долгую жизнь – 83 года. И всю свою жизнь любил одну-единственную женщину. Свою жену, Ирину Кириченко.

Ревность бывает страшной

Она была первой красавицей в цветнике – на актерском факультете Школы-студии МХАТа. Он был… нет, совсем не чудовищем, просто обычным, ничем не примечательным парнем невысокого роста. Но Ирина выбрала именно его, несмотря на множество поклонников.

И началась семейная жизнь, наполненная для Льва счастьем и страданием. Он прекрасно понимал: его красавица-жена вызывает у окружающих восхищение. Нет, он ей, конечно, доверял, но все-таки порой не мог справиться с ревностью.

Однажды Лев почувствовал, что небо для него стало черным, а жить больше незачем. Проезжая в троллейбусе мимо бульвара, он увидел: его жена целуется с незнакомцем. Перепутать было невозможно – Ирина стояла в шикарном розовом пальто, которое ей только что привезли из-за границы.

Дуров не помнил, как добрался домой. Распахнул дверь. Ему навстречу вышла Ирина – в халатике, непричесанная… Обознался!

В другой раз маленький Дуров, увидев, как его Ирина, мило улыбаясь, беседует на улице с каким-то высоким статным грузином, без лишних слов разбежался, подпрыгнул и ударил парня в челюсть. Оказалось – он просто спрашивал у Ирины дорогу. Пришлось извиняться.

«У тебя есть балберка? А у него есть!»

Красота Ирины была красотой королевы, которая с доброй улыбкой взирает на своих подданных. И в ее роду на самом деле были аристократы – бабушка-фрейлина лично знала императрицу, дед прославился как генерал царской армии.

Лев Дуров тоже происходил из известного рода, однако внешность его сильно проигрывала рядом с Ириной. Но он не сдавался – продолжал упорно ухаживать, пока Ирина не согласилась выйти замуж.

Потом ее с горечью спрашивали поклонники: ну почему именно он – метр с кепкой, невзрачный, обыкновенный? И Ирина, понизив голос, отвечала: «Так и быть, я скажу правду. Вот у тебя есть балберка? Нет? А у него – есть…».

Незадачливые женихи терялись и прекращали расспросы, не догадываясь, что их разыграли: балберкой называется обычный рыболовный поплавок.

Дочь стала актрисой

Ирина Кириченко и Лев Дуров работали в одном театре. При этом Ирина прекрасно понимала, что ее муж – гениальный актер и талантливый режиссер, и нисколько не обижалась на то, что ей приходится быть в тени знаменитого Дурова.

Их единственная дочь Екатерина тоже стала актрисой. Не слишком знаменитой, но каждый, кто видел ее на экране, наверняка запомнил эту необычную женщину – не блиставшую красотой, но поражавшую своей искренностью.

Впрочем, ролей в кино у Екатерины Дуровой не так много, ее главной любовью всегда оставался театр, точнее, два – Театр на Малой Бронной и Театр на Таганке.

Екатерины Львовны не стало совсем недавно – 13 декабря этого года. Ее дочери, которую тоже зовут Екатерина, 40 лет, ее профессия – организация фестивалей, а 33-летний сын Иван – режиссер на телевидении.

Лев Дуров прожил со своей женой 57 лет, и после ее смерти как-то сразу стал угасать, хотя старался держаться, не опускать рук. Он пережил любимую на 4 года.

А какие фильмы с участием Льва Дурова вам нравятся больше всего?