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Ушла актерская династия: скончалась актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России и дочка Льва Дурова ушла из жизни в 60 лет, спустя четыре года после смерти отца.

Ушла актерская династия: скончалась актриса Екатерина Дурова
Екатерина Дурова. Фото: Гусева Евгения / Архив "КП"

13 декабря стало известно о смерти Екатерины Дуровой, заслуженной артистки России и дочки актера Льва Дурова. Ей было всего 60 лет. Как сообщает издание РИА «Новости», о печальном известии сообщили в Театре на Малой Бронной, где женщина работала с 1984 года. О времени и месте прощания с актрисой будет объявлено позднее.

Екатерина родилась по-настоящему в творческой семье, ведь ее отцом был артист Лев Дуров, а матерью актриса театра «Современник» Ирина Кириченко. После окончания ГИТИСа Екатерина играла в Театре на Таганке, а затем перешла в труппу Театра на Малой Бронной. Она снималась в фильмах «Школьный вальс», «Юрьев день», «Короткое замыкание», «Кровавая барыня» и в некоторых эпизодах «Ералаша». Ее последней ролью в кино стал образ настоятельницы монастыря в сериале «Кровавая барыня».

Стоит отметить, что Лев Дуров умер в 2015 году, а его супруга Ирина Кириченко в 2011.

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Ушла актерская династия: скончалась актриса Екатерина Дурова
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