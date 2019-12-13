Горький итог: единственная дочь Николая Рыбникова умерла от пьянства, не оставив детей

13 декабря 1930 года родился Николай Рыбников – народный артист РСФСР, известный не только старшему поколению, но и молодежи.

Вряд ли найдется в нашей стране человек, который ни разу не видел фильмы с его участием – «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Высота», «Девушка без адреса»…

Николая Николаевича не стало в 1990 году, он прожил чуть меньше 60 лет. Но его поклонникам и сегодня интересно – продолжился ли род знаменитого актера, оставил ли он после себя детей и внуков?

Чуть не покончил с собой из-за безответной любви

Николай Рыбников – один из немногих, очень редко встречающихся людей, которых называют однолюбами. Его угораздило влюбиться в красавицу Аллу Ларионову, за которой ухаживали десятки самых успешных мужчин.

Сама же она была влюблена в режиссера Ивана Переверзева. Он был старше Аллы на 17 лет и не спешил делать ей предложение – даже после того, как Ларионова забеременела от него.

Рыбников несколько лет яростно, упорно, самозабвенно ухаживал за неприступной гордой красавицей. Много раз делал ей предложение, но она отказывала.

Однажды, не в силах вынести этой муки, Рыбников сунул голову в петлю – в буквальном смысле слова… От рокового шага его спасли друзья.

Удочерил ребенка любимой

А потом Переверзев бросил Аллу, предпочтя ей другую любовницу. Об этом Рыбникову рассказала подруга Ларионовой. Он срочно отпросился у режиссера со съемок и бросился к любимой. Беременная Алла, еще не пришедшая в себя после предательства Переверзева, согласилась выйти за него замуж.

Их расписали мгновенно – Алла была уже на позднем сроке. Рыбников был счастлив. Родившуюся вскоре девочку назвали Аленой, и он воспитывал ее, как свою.

А спустя 4 года у пары родилась совместная дочь – Арина. Этот ребенок доставил родителям немало хлопот…

Дочерей звездной пары воспитывала бабушка

Приемная дочь Николая Рыбникова Алена с трудом получила школьный аттестат – чтобы девочке выдали документ без троек, Алла Ларионова несколько раз выступала в ее школе, в том числе – и на выпускном вечере.

Не лучше были дела с учебой и у Арины. Видимо, сказалась тотальная занятость обоих родителей – и Алла, и Николай были востребованными актерами и постоянно пропадали на съемках.

Воспитанием девочек занималась бабушка. Алену после окончания школы родители устроили работать в Останкино, и она оказалась старательной ученицей – довольно скоро стала отличным режиссером монтажа, проработала в этой области больше 35 лет, и ее очень ценили за профессионализм и спокойный характер.

Арина пристрастилась к алкоголю

А вот с Ариной им пришлось хлебнуть горя. Учиться она не желала, работать – тоже. А зачем, если можно спокойно жить, ни в чем себе не отказывая, за счет знаменитых родителей?

Хуже того – еще будучи школьницей, Арина пристрастилась к выпивке. Эта привычка осталась с ней на долгие годы. При отце она еще как-то пыталась держать себя в руках, но после его смерти Арина совсем перестала сдерживаться, бросила работу, жила в квартире матери за ее счет.

Конечно, Ларионова боролась за дочь. Она устраивала Арину в лучшие клиники, где специалисты пытались победить зависимость от алкоголя. Но каждый раз, пройдя курс лечения, дочь принималась за старое.

Приятели дочери ограбили квартиру

Однажды она собрала в квартире матери пьяную компанию. После шумной вечеринки дружки Арины ограбили знаменитую актрису – вынесли из квартиры все ценное. Ларионова, поняв, что виновата во всем дочь, не стала писать заявление в милицию. Она разменяла квартиру и отселила Арину.

Почувствовав свободу, Арина пустилась во все тяжкие – теперь ее некому было останавливать. Когда в 2000 году умерла Алла Ларионова, дочь даже не пришла на ее похороны.

А через 4 года не стало и Арины – отказала печень. Дочь великих советских артистов умерла в компании случайных друзей. Вокруг ее ухода некоторое время ходили темные слухи – рассказывали, что незадолго до смерти женщина завела знакомство с «черными риэлторами», что ее угрозами заставляли продать квартиру…

Внуков у Николая Рыбникова не осталось. Умерла и единственная родная дочь. У приемной дочери – Алены – детей тоже не было.

Зато остались фильмы – те самые, которые мы пересматриваем снова и снова, светлые и добрые, чуточку наивные, но такие чистые. Осталась на экране его неповторимая улыбка простого открытого парня, пленявшая миллионы женщин.

А вы любите старые фильмы с участием Николая Рыбникова?