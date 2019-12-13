Звездные истории

Горький итог: единственная дочь Николая Рыбникова умерла от пьянства, не оставив детей

13 декабря 1930 года родился Николай Рыбников – народный артист РСФСР, известный не только старшему поколению, но и молодежи.

Горький итог: единственная дочь Николая Рыбникова умерла от пьянства, не оставив детей

Вряд ли найдется в нашей стране человек, который ни разу не видел фильмы с его участием – «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Высота», «Девушка без адреса»…

Николая Николаевича не стало в 1990 году, он прожил чуть меньше 60 лет. Но его поклонникам и сегодня интересно – продолжился ли род знаменитого актера, оставил ли он после себя детей и внуков?

Чуть не покончил с собой из-за безответной любви 

Николай Рыбников. Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», 1956 г.
Николай Рыбников. Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», 1956 г.

Николай Рыбников – один из немногих, очень редко встречающихся людей, которых называют однолюбами. Его угораздило влюбиться в красавицу Аллу Ларионову, за которой ухаживали десятки самых успешных мужчин.

Сама же она была влюблена в режиссера Ивана Переверзева. Он был старше Аллы на 17 лет и не спешил делать ей предложение – даже после того, как Ларионова забеременела от него.

Рыбников несколько лет яростно, упорно, самозабвенно ухаживал за неприступной гордой красавицей. Много раз делал ей предложение, но она отказывала.

Однажды, не в силах вынести этой муки, Рыбников сунул голову в петлю – в буквальном смысле слова… От рокового шага его спасли друзья.

Удочерил ребенка любимой

Николай Рыбников. Кадр из фильма «Девчата», 1961 г.
Николай Рыбников. Кадр из фильма «Девчата», 1961 г.

А потом Переверзев бросил Аллу, предпочтя ей другую любовницу. Об этом Рыбникову рассказала подруга Ларионовой. Он срочно отпросился у режиссера со съемок и бросился к любимой. Беременная Алла, еще не пришедшая в себя после предательства Переверзева, согласилась выйти за него замуж.

Их расписали мгновенно – Алла была уже на позднем сроке. Рыбников был счастлив. Родившуюся вскоре девочку назвали Аленой, и он воспитывал ее, как свою.

А спустя 4 года у пары родилась совместная дочь – Арина. Этот ребенок доставил родителям немало хлопот…

Дочерей звездной пары воспитывала бабушка

Николай Рыбников. Кадр из фильма «Девушка без адреса», 1957 г.
Николай Рыбников. Кадр из фильма «Девушка без адреса», 1957 г.

Приемная дочь Николая Рыбникова Алена с трудом получила школьный аттестат – чтобы девочке выдали документ без троек, Алла Ларионова несколько раз выступала в ее школе, в том числе – и на выпускном вечере.

Не лучше были дела с учебой и у Арины. Видимо, сказалась тотальная занятость обоих родителей – и Алла, и Николай были востребованными актерами и постоянно пропадали на съемках.

Воспитанием девочек занималась бабушка. Алену после окончания школы родители устроили работать в Останкино, и она оказалась старательной ученицей – довольно скоро стала отличным режиссером монтажа, проработала в этой области больше 35 лет, и ее очень ценили за профессионализм и спокойный характер.

Арина пристрастилась к алкоголю

Николай Рыбнтков. Кадр из фильма «Высота», 1957 г.
Николай Рыбнтков. Кадр из фильма «Высота», 1957 г.

А вот с Ариной им пришлось хлебнуть горя. Учиться она не желала, работать – тоже. А зачем, если можно спокойно жить, ни в чем себе не отказывая, за счет знаменитых родителей?

Хуже того – еще будучи школьницей, Арина пристрастилась к выпивке. Эта привычка осталась с ней на долгие годы. При отце она еще как-то пыталась держать себя в руках, но после его смерти Арина совсем перестала сдерживаться, бросила работу, жила в квартире матери за ее счет.

Конечно, Ларионова боролась за дочь. Она устраивала Арину в лучшие клиники, где специалисты пытались победить зависимость от алкоголя. Но каждый раз, пройдя курс лечения, дочь принималась за старое.

Приятели дочери ограбили квартиру

Николай Рыбнтков. Кадр из фильма «Высота», 1957 г.
Николай Рыбнтков. Кадр из фильма «Высота», 1957 г.

Однажды она собрала в квартире матери пьяную компанию. После шумной вечеринки дружки Арины ограбили знаменитую актрису – вынесли из квартиры все ценное. Ларионова, поняв, что виновата во всем дочь, не стала писать заявление в милицию. Она разменяла квартиру и отселила Арину.

Почувствовав свободу, Арина пустилась во все тяжкие – теперь ее некому было останавливать. Когда в 2000 году умерла Алла Ларионова, дочь даже не пришла на ее похороны.

А через 4 года не стало и Арины – отказала печень. Дочь великих советских артистов умерла в компании случайных друзей. Вокруг ее ухода некоторое время ходили темные слухи – рассказывали, что незадолго до смерти женщина завела знакомство с «черными риэлторами», что ее угрозами заставляли продать квартиру…

Внуков у Николая Рыбникова не осталось. Умерла и единственная родная дочь. У приемной дочери – Алены – детей тоже не было.

Зато остались фильмы – те самые, которые мы пересматриваем снова и снова, светлые и добрые, чуточку наивные, но такие чистые. Осталась на экране его неповторимая улыбка простого открытого парня, пленявшая миллионы женщин.

А вы любите старые фильмы с участием Николая Рыбникова?

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Тэги:

алкоголизмНиколай Рыбниковсемьясмерть
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Горький итог: единственная дочь Николая Рыбникова умерла от пьянства, не оставив детей
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