Внебрачный сын потребовал от модельера Вячеслава Зайцева пройти тест ДНК

Вячеслав Зайцев ведет достаточно размеренную жизнь и не попадает в скандальные переплеты. До недавнего времени все было относительно спокойно, пока на программе «Пусть говорят» не появился 40-летний житель Орска Иван Рыбников. Он уверяет, что модельер его отец.

Чтобы подтвердить свои слова потенциальный наследник даже был готов пройти текст на установление отцовства, а столь долгое молчание он объяснил тем, что не знал семейной тайны.

О знаменитом отце Ивану рассказала его сестра Ирина. Совсем недавно женщина решилась выдать тайну матери и призналась брату, что он наследник кутюрье.

«Я, как и Зайцев, модельер и сестра решилась помочь. Она видела, как мне тяжело подниматься самому. Я из деревни, шел от города к городу», — говорит Иван в эфире программы.

Мужчина намерен получить родительское признание. Пока же модельер заявляет, что у него один сын Егор, который его официальный наследник.

Мать Рыбникова подтверждает версию сына. Судьбоносная встреча произошла в Москве. Модельер заметил девушку и подошел познакомиться.

«В руках два пирожных. Мы разговорились, что-то пробежало в душе. Мы очутились один на один…Конечно, я его узнала, видела в журнале.», — делится подробностями женщина.

В то время она была замужем, но штамп в паспорте быстро забылся под нахлынувшими чувствами. Именно после этой встречи женщина оказалась беременна, на свет появился мальчик, пишет сайт Dni.ru.

В эту историю сложно поверить. Сам модельер заявил, что все происходящее «полный абсурд», но текст ДТК все же сдал, чтобы спать спокойно. А близкий друг модельера Николай Головин готов поручиться за кутюрье.

«Вячеслав Михайлович — человек высокой морали. Мы коллеги более 15 лет. Случайные связи для Зайцева — это невозможно», — подчеркнул Головин.

Точку в запутанной истории поставила экспертиза. Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что Зайцев не является отцом Рыбникова. Вероятность – ноль процентов, пишет сайт Актуальные новости.