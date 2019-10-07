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Внебрачный сын потребовал от модельера Вячеслава Зайцева пройти тест ДНК

Знаменитый кутюрье назвал требования «абсурдом», но анализ сдал.

Внебрачный сын потребовал от модельера Вячеслава Зайцева пройти тест ДНК
Вячеслав Зайцей прошел ДНК-текст, чтобы доказать свою порядочность. ФОТО:

Вячеслав Зайцев ведет достаточно размеренную жизнь и не попадает в скандальные переплеты. До недавнего времени все было относительно спокойно, пока на программе «Пусть говорят» не появился 40-летний житель Орска Иван Рыбников. Он уверяет, что модельер его отец.

Чтобы подтвердить свои слова потенциальный наследник даже был готов пройти текст на установление отцовства, а столь долгое молчание он объяснил тем, что не знал семейной тайны.

О знаменитом отце Ивану рассказала его сестра Ирина. Совсем недавно женщина решилась выдать тайну матери и призналась брату, что он наследник кутюрье.

«Я, как и Зайцев, модельер и сестра решилась помочь. Она видела, как мне тяжело подниматься самому. Я из деревни, шел от города к городу», — говорит Иван в эфире программы.

Мужчина намерен получить родительское признание. Пока же модельер заявляет, что у него один сын Егор, который его официальный наследник.

Мать Рыбникова подтверждает версию сына. Судьбоносная встреча произошла в Москве. Модельер заметил девушку и подошел познакомиться.

«В руках два пирожных. Мы разговорились, что-то пробежало в душе. Мы очутились один на один…Конечно, я его узнала, видела в журнале.», — делится подробностями женщина.

В то время она была замужем, но штамп в паспорте быстро забылся под нахлынувшими чувствами. Именно после этой встречи женщина оказалась беременна, на свет появился мальчик, пишет сайт Dni.ru.

В эту историю сложно поверить. Сам модельер заявил, что все происходящее «полный абсурд», но текст ДТК все же сдал, чтобы спать спокойно. А близкий друг модельера Николай Головин готов поручиться за кутюрье.

«Вячеслав Михайлович — человек высокой морали. Мы коллеги более 15 лет. Случайные связи для Зайцева — это невозможно», — подчеркнул Головин.

Точку в запутанной истории поставила экспертиза. Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что Зайцев не является отцом Рыбникова. Вероятность – ноль процентов, пишет сайт Актуальные новости.

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Тэги:

Вячеслав ЗайцевДНКПрограмма «Пусть говорят»
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Внебрачный сын потребовал от модельера Вячеслава Зайцева пройти тест ДНК
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