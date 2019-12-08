Звездные истории

Сколько и на чем зарабатывает нестареющая София Ротару 

Впервые дни 2020 года телезрители увидят 72-летнюю Софию Ротару в «Песне года» и других праздничных концертах. 

Сколько и на чем зарабатывает нестареющая София Ротару 
Певица София Ротару. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Выступление артистки в «Песне года» не предполагает гонорара, зато дает эфир в самое рейтинговое время, подогревая интерес к персоне, а значит, увеличивая количество приглашений на заказники и другие коммерческие мероприятия.

Сколько же зарабатывает на таких выступлениях (и не только на них) София Михайловна? «Телепрограмма» подсчитала доходы примы*. 

Певица София Ротару. Фото
Певица София Ротару. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Корпоративы $50 — 60 тыс. (3,2 млн руб. — 3,8 млн руб.) за выступление 

Осенью София Ротару выступала на свадьбе в Москве — пела в банкетном зале «Европейский». В декабре певицу еще можно пригласить на корпоративы. 40-минутное выступление стоит $60 тысяч, но можно и о скидке договориться. В декабре певицу заказывать выгодно, так как организаторы новогодних концертов уже оплатили ее приезд в Москву. Правда, придется раскошелиться на транспортные расходы ее команды, представители которой едут в Россию из разных городов Украины. Эти транспортные расходы составляют около $15 тысяч (960 тысяч руб.). 

Певица София Ротару. Фото
Певица София Ротару. Фото: Сергей Тарадаев

Пенсия около $500 (32 тыс. руб.) в месяц 

Певица всю свою пенсию давно перечисляет девочке из Кривого Рога, страдающей врожденным заболеванием костей. В свое время об этой девочке артистке рассказала ее приятельница, и София Михайловна решила помогать ребенку. Ротару вообще активно помогает детским домам и старается, как говорится, творить добро. Например, семейный доктор певицы Светлана Кузнецова рассказывала, как Ротару покупала дорогостоящие лекарства пенсионерам. 

Певица София Ротару. Фото
Певица София Ротару. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Инвестиции от 5 млн руб. в год* 

София Михайловна работает на большой сцене больше 50 лет. К примеру, 10 лет назад она возглавляла список самых успешных в коммерческом плане артистов украинского шоу-бизнеса с доходом $4,76 миллиона в год — по курсу тех лет это 141 миллион рублей. Потратить столько денег просто на себя невозможно, поэтому Ротару инвестировала средства в недвижимость и другие финансовые активы. Естественно, грамотные инвестиции приносят прибыль. 

Певица София Ротару. Фото
Певица София Ротару. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Бизнес от 4 млн руб. в год 

В Ялте у Ротару есть свой отел. В гостинице 12 номеров, правда, сейчас отель закрывается на реновацию, чтобы в новом сезоне встретить отдыхающих в обновленном интерьере. 

Фото
Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

*Подсчеты примерные. 

 

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Сколько и на чем зарабатывает нестареющая София Ротару 
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