Звездный стиль

«Песня года-2019»: Киркоров пришел в костюме с узором, а Басков — с бахромой

Артисты отдали предпочтение золотым оттенкам.

«Песня года-2019»: Киркоров пришел в костюме с узором, а Басков — с бахромой
Филипп Киркоров и Николай Басков. фото: globallookpress.com/

7 декабря по-настоящему жарко было в «ВТБ Арене», так как там состоялась «Песня года». В Москве с приходом зимы сразу похолодало, но это не помешало артистам прийти в своих самых лучших и порой очень легких нарядах. Так Юлианна Караулова предстала в платье-комбинации с пайетками, а Анна Калашникова в наряде с перьями и прозрачными вставками. Не смог пропустить это мероприятие и Филипп Киркоров.

Король отечественной эстрады сначала появился в ярко зеленом костюме с пайетками. Он сразу предупредил, что привез с собой еще несколько нарядов и пообещал, что сменит как минимум три образа.

Киркоров в костюме с пайетками
Киркоров в костюме с пайетками. фото: Кристина Десятова / Teleprogramma.pro

Во второй раз Филипп Бедросович предстала на коровой дорожке уже в костюме с золотым узором. Таком же стиле были выдержаны ботинки, которые будто шли в комплекте с нарядом. Белая рубашка и элегантная бабочка завершили роскошный образ. Многие заметили, что артист постройнел.

«Не жрал!», — пояснил певец корреспонденту Teleprogramma.pro.

Киркоров в золотом костюме
Киркоров переоделся несколько раз за вечер. фото: Кристина Десятова / Teleprogramma.pro

К слову, его друг Николай Басков тоже в этот вечер отдал предпочтение золотому цвету. Он предстал в костюме с бахромой. Артист крутился перед камерами и много смеялся. Стоит отметить, что он тоже сменит несколько нарядов за концерт. В его арсенале также оказался алый пиджак с пайетками. Похоже, что у Баскова и Киркорова во многом сошлись вкусы. Но им удалось избежать конфуза. В одинаковых нарядах они не появились.

Также гостями «Песни года» стали: Полина Гагарина, Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, Жасмин и другие известные персоны. Приехала на концерт и София Ротару, как и обещала.

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Звездный стильНиколай БасковПесня года 2019Филипп Киркоров
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«Песня года-2019»: Киркоров пришел в костюме с узором, а Басков — с бахромой
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