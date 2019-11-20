«Призового места в 2020 году у нас не будет»: таролог оценил участие Бузовой в Евровидении

Финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Александр Кинжинов уверен, что России снова не улыбнется удача на европейском песенном конкурсе.

Поклонники Ольги Бузовой уже несколько месяцев обсуждают ее возможное участие в главном вокальном конкурсе Европы. Да, и сама поющая ведущая не торопится опровергать слухи, а только их подогревает. Так, во время недавнего концерта в «Известия Hall» девушка пообещала, что свой следующий трек на английском запишет уже для Евровидения.

А во время общения с журналистами Оля пообещала, что если предоставится такой шанс, то она сделает «все от нее зависящее, чтобы достойно представить страну». Более того, заметила, что поехать в Нидерланды — ее заветная мечта, а победить поможет харизма.

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Пока имя кандидата еще официально не объявлено, а музыкальные продюсеры мечутся в догадках, эксперт портала Teleprogramma.pro таролог Александр Кинжинов раскинул карты.

«Карты показали, что на Евровидение-2020» от России поедет женщина, но не Ольга Бузова. Могу сказать о ней лишь то, что эта таинственная певица вокалом и вообще музыкой занимается давно и профессионально, но почему то популярность пришла к ней именно сейчас, — заметил Кинжинов в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro. Лично я бы хотел видеть от нашей страны на конкурсе исполнителей Светлану Лободу или Полину Гагарину. Их кандидатуры наиболее подходят под описание карт».

Увы, победы российского участника в 2020 году финалист «Битвы экстрасенсов» не увидел.

«Однако могу сказать, что победителем станет представитель из стран СНГ», — заметил он.

Впрочем, Олю такой прогноз, кажется, мало волнует. Ведь она уверена, что у нее есть «её люди», о которых она поет в песне, а они исполнят любые ее мечты.

А вы верите в участие Ольги Бузовой в Евровидении?