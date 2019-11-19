Звездные истории

«Личной жизни у меня нет!»: сестра Нюши решила познакомиться с актером из «Содержанок» 

Мария Шурочкина рассказала об этом корреспонденту Teleprogramma.pro на московской премьере криминальной драмы «Большая поэзия» Александра Лунгина.   

«Личной жизни у меня нет!»: сестра Нюши решила познакомиться с актером из «Содержанок» 
Александр Кузнецов и Мария Шурочкина. Фото: Лика Брагина

В главной роли снялся Александр Кузнецов – звезда сериала «Содержанки»которому пророчат скоро затмить самого Александра Петрова. 

24-летняя Мария Шурочкина (синхронистка, 11-кратная чемпионка мира и по совместительству младшая сестра певицы Нюши. – Прим.ред) призналась, что вырвалась на премьеру, чтобы лично познакомиться с главным героем картины.  

Мария Шурочкина. Фото
Мария Шурочкина. Фото: Лика Брагина

«Я много слышала об Александре Кузнецове, но до сегодняшнего дня не была знакома с ним лично, — рассказала нам Мария.

Пока ехала на премьеру, смотрела в телефоне его интервью, так сказать, познакомилась заочно. И он стал мне еще более интересен. Буду рада познакомиться и лично! Сама я сейчас готовлюсь к Олимпиаде 2020 года в Токио – для меня это самое важное сейчас. Я полностью погружена в работу, больше ни на что времени не остается, даже личной жизни у меня нет совершенно!

Сегодня впервые за долгое время вышла в кино. И с любимой племяшкой (годовалой дочерью сестры Нюши) очень редко удается видеться. Девочка пошла в нашу породу – очень живая, яркая, с сильной энергетикой, очень близкой мне. Малышка талантливая и если захочет, то точно сможет стать и спортсменкой и артисткой».  

Александр Кузнецов и Мария Шурочкина. Фото
Александр Кузнецов и Мария Шурочкина. Фото: Лика Брагина

Как только Мария увидела актера, ради которого пришла на премьеру, сразу же кинулась к нему с поздравлениями и комплиментами. Александр был приятно смущен и, конечно, не отказал в совместном фото. 

В целом же, звездных гостей было немного, и наибольший ажиотаж вызвало появление шоумена Дмитрия Хрусталева с молодой женой —  певицей Марией Гончарук (они поженились этим летом). Пара попозировала секунд 30 у баннера и поспешила в зал. 

А вот Ирина Безрукова с удовольствием поделилась с Teleprogramma.pro ожиданиями от нового кино, а так же рассказом о своих любимых артистах и планах на будущее. 

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова. Фото: Лика Брагина

«Пришла на премьеру с прекрасным настроением, в предвкушении хорошего кино. Фамилия Лунгин говорит сама за себя (режиссер картины Александр Лунгин – сын Павла Лунгина. – Прим.ред.), тема заявлена интересная – умный боевик про рэперов-инкассаторов, — рассказала Ирина.

Главного героя Александра Кузнецова я видела в нескольких картинах, например, «Содержанки». Актер интересный, но мне кажется, что ажиотаж вокруг его имени – очередная мода, которая регулярно меняется. А насколько он многогранен, интересен и как долго он пробудет актером номер один, покажет только время.

Я родилась в прошлом веке и помню, что когда-то была мода на Диму Харатьяна, потом на Сергея Жигунова, Олега Меньшикова».

Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук. Фото
Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук. Фото: Лика Брагина

Что мне нравится – не проходит мода на Владимира Машкова и Константина ХабенскогоДля меня самое сильное впечатление последней пары лет – шикарная пара Александра Яценко и Иры Горбачевой в фильме «Аритмия».

И мне очень нравится Яна Троянова — такой героини, как она, больше нет. Здорово, что она из артхауса перешла в сериалы и ее приняли и там и там, что большая редкость. Я бы сама с удовольствием попробовала себя в артхаусетот же формат «Содержанок» — мне очень понравился проект. 

Нравятся режиссеры, которые четко знают, чего хотят, у таких я готова сняться в провокационном кино. Хочу поработать с такими смелыми режиссерами, как Кирилл Серебренников, Даша Жук, Михаил Сегал. Мне кажется, что актрис моего возраста с не переделанными, не перекачанными лицами все меньше и меньше, так что я думаю, у меня еще все впереди (смеется

О чем кино 

Главные герои картины — Виктор (Александр Кузнецов) и Леха (Алексей Филимонов) вместе воевали на Донбассе, а теперь работают инкассаторами в маленьком ЧОПе города Железнодорожный. В свободное время парни посещают петушиные бои и занятия местного поэтического кружка. Они совсем не похожи, и их дружба для многих загадка. Виктор молчаливый, закрытый, смелый, а Леха — балагур и шалопай, просаживающий все деньги на петушиных боях и мечтающий стать рэпером. 

Съемочная группа фильма. Фото
Съемочная группа фильма. Фото: Лика Брагина

Правда, стихи у него выходят гораздо лучше, чем у Виктора. Но известность как-то не приходит, жизнь стоит на месте, а долги неумолимо растут, и вскоре двум друзьям ничего другого не останется, как перейти к радикальным мерам и пойти на ограбление банка.

«Большая поэзия» в кино с 28 ноября. 

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Тэги:

«Большая поэзия»Александр КузнецовАлександр ЛунгинИрина БезруковаМария ШурочкинаПремьера
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«Личной жизни у меня нет!»: сестра Нюши решила познакомиться с актером из «Содержанок» 
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