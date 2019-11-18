Звездные истории

Как Анна Калашникова спасала солиста «Иванушек» Олега Яковлева от пьяных женщин

Певица рассказала о смешном случае, который произошел с ее бывшим другом

Как Анна Калашникова спасала солиста «Иванушек» Олега Яковлева от пьяных женщин
Анна Калашникова. Фото: alpsaral

Сегодня день рождения у моего друга — Олежки Яковлева. Ему должно было бы исполниться 50 лет! Впервые с Яковлевым мы познакомились еще в начале 2000-х годов, когда я работала управляющей в казино. Тогда яркие «Иванушки» были любимцами публики. Поэтому выступать их приглашали часто, и ребята срывали аншлаги.​

Их обожали и девушки, и парни. Причем каждые​ на свой манер. И если прекрасная половина казино жаждала повиснуть на шее у кумиров, то сильная вела себя немного сдержаннее. Мужчины приглашали «Иванушек» за столик,​ желая накормить и напоить. А самые смелые подносили бокалы с горячительными напитками к сцене. ​Однако и тех, и тех, как правило, ждала неудача, так как во время выступления музыканты​ в большинстве случаев ​ вели себя исключительно прилично.

Анна Калашникова дружила с Олегом Яковлевым. Фото
Анна Калашникова дружила с Олегом Яковлевым. Фото: Личный архив

Впрочем, если русскому человеку чего-то хочется, то разве можно его остановить?! И гости шли на хитрости. Например, однажды после выступления «Иванушки» не досчитались… Олега Яковлева! И я отправилась его искать. Нашла этажом​ ниже, окруженного плотным кольцом толпы. Как оказалось,​ посетители казино просили Яковлева показать, как надо дегустировать «шоты» (алкогольные коктейли – Прим. Ред.). Олег снизошел и на мастер-класс тут же слетелся «с десяток» девушек.

И вот уже «беленький Иванушка» показывает половине казино, что делать с коктейлем Б-52!​ ​Показывает​ увлеченно,​ с юмором.​ Народ слушает,​ хлопает и радуется. Хотя по сальным взглядам​некоторых дам,​ я понимаю, что на уме​ у них только одно — затащить звезду в темный уголок.

Певица, актриса, модель Анна Калашникова. Фото
Певица, актриса, модель Анна Калашникова. Фото: Инстаграм

В страхе, что вечеринка может перерасти в драку, мне пришлось схватить Олега за рукав и отвести к остальной части коллектива. Однако он, зараза, ушел со мной только с третьей попытки. Так ему понравилась атмосфера. ​Хотя честь свою в тот вечер все же сохранил(смеется). И на меня потом даже не ругался.

Перечитала написанное. И стало как-то грустно. Жалко, что уходят хорошие люди. А Олег… Он ведь правда был замечательный, умный, добрый, смешной, внимательный. Он всегда был на позитиве и никогда не жаловался. Лишь после его смерти я узнала, какой тяжелой была его жизнь на самом деле. Интернат, смерть сестер и матери, крайняя бедность, болезнь, отчаянье.

Тогда же мне казалось, что всего этого нет. Что «Иванушки» – это лучик солнца,​ любви и свободы, случайно прорезавший серые российские будни. А Олег – это лучшая его часть.

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Тэги:

«Иванушки International»Анна КалашниковаОлег Яковлев
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Как Анна Калашникова спасала солиста «Иванушек» Олега Яковлева от пьяных женщин
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