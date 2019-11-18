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Вдова Олега Яковлева из «Иванушек» окажется на улице под Новый год

Добровольно освобождать жилье артиста она отказывается, скорее всего этим вопросом займутся судебные приставы.

Вдова Олега Яковлева из «Иванушек» окажется на улице под Новый год
Вдову солиста "Иванушек" выселят из квартиры артиста до когда 2019 года ФОТО: https://www.instagram.com/sashakutsevol

К новому году 2020 году гражданская супруга певца Олега Яковлева, умершего солиста группы «Иванушки  International», должна будет покинуть жилье исполнителя. Она так и не смогла доказать в суде, что может претендовать на недвижимость на Дербеневской набережной.

По завещанию артиста, четерыхкомнатная квартира стоимостью в 20 миллионов долларов досталась другу Яковлева – актеру Роману Радову.

Радов попытался объяснить ситуацию Александре Куцевол и даже предлагал в счет компенсации иное жилье в Москве, но женщина отказалась. Она настаивает, что недвижимость Яковлева ей дорога как память, но, для суда это не стало аргументом. По решению Фемиды, она должна будет освободить квадратные метры и передать ключи настоящему владельцу.

Радов подчеркивает, что не наживается на покойном приятеле, финансово он имеет все права на данную квартиру. Когда Олег перебрался в Москву из Иркутска, Роман не оставил друга и поселил его в своей расселенной коммуналке.

«В то время прописывали только собственников и мы оформили на Олега собственность. Позже, когда у Олежки появился свой, мы не стали ничего менять, так и остались двумя совладельцами. Как раз расселяли старые пятиэтажки и мы решили, что двум хозяевам могут дать больше, чем одному», — объясняет «Комсомольской правде» Радов.

К тому же, он платит за приятеля крупный кредит и взял на себя все расходы, связанные с похоронами. Эти аргументы объясняют, почему Яковлев отписал жилье другу, а не любимой женщине. Странно другое – у «Иванушки» было три квартиры, помимо Москвы недвижимость имелась в Болгарии и Черногории, но и это жилье не досталось Куцевол.

«По решению суда она должна освободить жилье до конца года, но пока документы не вступили в силу. Ждем апелляции от Куцевол», — объясняет актер.

Он не исключает, что женщина откажется добровольно покинуть квартиру и, скорее всего, в дело придется вмешаться судебным приставам.

Ранее племянница участника группы Олега Яковлева предположила, что его могли раньше времени отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. На этом, по ее мнению, настояла Александра Куцевол, чтобы скорее получить наследство, — пишет сайт argumenti.ru.

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Тэги:

«Иванушки International»Александра КуцеволОлег ЯковлевРоман Радов
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Вдова Олега Яковлева из «Иванушек» окажется на улице под Новый год
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