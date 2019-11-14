«Рядом с Рудковской Плющенко боится даже расставить ноги»: эксперт по жестам – о будущем пары

Пока зрители телеканала Супер умиляются, как Женя и Яна собирают грибы, готовят завтраки и милуются на камеру, специалист по выявлению лжи уверен, что браку телезвезд вот-вот наступит конец. Он наглядно объяснил Teleprogramma.pro, какие жесты выдают проблемы.

Яна Рудковская — личность неординарная… Наблюдать за ней интересно уже хотя бы потому, что популярным становится все, к чему она прикасается. Будь-то спектакли мужа — олимпийского чемпиона, популярность сына, над которой Яна колдовала с самых пеленок.

И, наконец, она сама! Ее знаменитые завтраки на фарфоре и серебре стали визитной карточкой Instagram. А какая девушка не мечтала бы оказаться в «святая святых» — гардеробной Яны?

Только вот увидев жизнь звездного продюсера изнутри в реалити «ЯнаСупер», некоторые зрители обвинили блондинку в фальши, а отношения с Евгением Плющенко назвали натянутыми. Мы обратились за комментарием к эксперту по жестам, специалисту по выявлению лжи Илье Анищенко. Вместе со специалистом посмотрели фото пары разных лет.

«Даже на ранних фотографиях, где Яна в вечернем зеленом платье, присутствует отстранённость супругов и дискомфорт Евгения, — заметил Анищенко в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro. У любящих людей на подсознательном уровне возникает желание дотронуться, прикоснуться. Кроме того, заметно, что Евгений чувствует себя дискомфортно. Он сгорблен, неестественно тянется корпусом вперед».

Скованность спортсмена заметил эксперт и на других фотографиях, а также во время участия звезд в ток-шоу.

«Любящий мужчина чувствует себя вольготно. Расправлена грудная клетка, широко расставлены ноги, — заметил Илья. А Плющенко настолько не уверен в обществе жены, что даже ноги расставить «боится». На фотографиях с детьми заметно, как спортсмен увлечен наследником, а вот Яну, прижимающуюся к нему, не замечает».

Если же говорить о снимках пары со всевозможных премий, красных дорожек и мероприятий, то на них звездный продюсер «красуется», а зрительный контакт между супругами снова отсутствует.

«На фотографиях с премии GQ, например, видно, как Яна встала получше в поисках удачного ракурса, но от Евгения, тем самым, подсознательно отгородилась клатчем в руке, — продолжает эксперт. Кроме того, они почти не смотрят друг на друга. Это же проявилось и во время съемок «Вечернего Урганта». Они всячески избегали взглядов друг на друга. При этом нельзя сказать, что эта особенность их характеров. Ведь сын вызывает в них яркие эмоции и блеск в глазах».

Напомним, до этого о проблемах в семье заговорила и сама Яна. Звездный продюсер призналась, что у них был сложный период, когда у Жени умерла мама.

«Женя находился в Японии и прислал мне SMS- ку: «Я хочу изменить свою жизнь». Я не знала, что и думать. Я хотела лететь к нему, а он сказал: «Не надо», — рассказала Рудковская в интервью Tatler.

Кроме того, Яна рассказала и о неосуществленной мечте обоих. Ведь уже несколько лет пара не может завести второго ребенка. Может, с появлением малыша и ситуация изменится?

У вас были кризисы в семье?