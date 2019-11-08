«Рейтинги важнее гонорара»: что покажет Рудковская в реалити-шоу «ЯнаСупер»

9 ноября телеканал Супер представит новое шоу, приоткрывающее все тайны жизни Яны Рудковской. Любопытно, что в проекте появятся Евгений Плющенко и Гном Гномыч, а вот продюсером проекта выступила Ксения Собчак.

Яна Рудковская, которую уже давно прозвали «железной леди» шоу-бизнеса, привыкла быть по другую строну экрана. Площадкой для самовыражения остается разве что ее Instagram с многочисленными фотографиями нарядов, завтраков и, конечно же, сына Саши, известного как Гном Гномыч.

Однако на этот раз Яна решилась на рисковый шаг: позволила оператору с камерой всюду следовать за собой.

Весь отснятый материал лег в основу нового шоу «ЯнаСупер». Причем, в авантюру вслед за ней ввязался и Евгений Плющенко. Начиная с 9 ноября, на экран выйдут 12 серий, каждая по 48 минут.

«Реалити нас поссорило, а потом сблизило»

Изначально Плющенко был против съемок, но в конце концов уступил.

«Как и в каждой семье, мы с Женей проходим разные этапы. Но мы настолько любим друг друга, что нам удается преодолевать все кризисы. В какой-то момент реалити нас поссорило, но, в конечном итоге, очень сблизило, — призналась Рудковская. И я надеюсь, благодаря проекту осуществится наша заветная мечта».

Мы не знаем, какую мечту имеет в виду Яна. Возможно, речь идет о долгожданной беременности. Ну, а пока она добавила, что в сериях нет прописанного сценария. Лишь монтаж отснятого за день материала.

«Я понимаю, что после выхода первой же серии будут негативные комментарии, понимаю, на что иду. Но я нормально отношусь к критике, я не хочу нравиться всем, — поделилась Яна. Это глупо и это нереально. Мне главное, чтобы из этого реалити каждая женщина поняла что-то для себя, может, как-то раскрепостилась в жизни, поверила в себя, в свои силы. А если оно поможет посмотреть на меня другими глазами, то я буду только этому рада».

Гном Гномыч согласился сниматься за собаку

Сын Яны растет копией деловой мамы. И сразу же решил обговорить и свой гонорар. Так, Гном Гномыч дал свое согласие на участие за собаку!

Саша хочет собственного питомца. При том, что дома у телеведущей уже живут две собаки и еще четыре на улице.

«Подобного шоу еще не было»

Ксения Собчак, уже взорвавшая интернет собственнным шоу на YouTube «Осторожно, Собчак», занялась продюсированием и этого проекта. Спутница Константина Богомолова заявила, что подобного формата в России еще не было.

«Я объясняю для себя это тем, что люди у нас скованные, менее самоироничные, не готовы выглядеть смешно, нелепо или грустно, — прокомментировала Ксения. Я благодарна Яне, как минимум, за то, что она отважилась пойти по этому пути. У нас снято уже много материала, и я могу честно сказать, что с каждой серией проект нравится мне все больше. Мне кажется, этот формат точно должен быть востребован».

«Волнует на гонорар, а рейтинги»

Рудковская же в ответ призналась, что есть всего две женщины, с которыми она готова что-то создавать без оглядки. Это Собчак и Тина Канделаки.

«Когда Ксюша, являясь генеральным продюсером телеканала, мне это предложила и пообещала, что будет супер, то я ей поверила, — добавила Яна на встрече с журналистами. И скажу, что мой гонорар небольшой, но меня волнуют куда больше рейтинги».

«Мы — не семейство Кардашян»

Неминуемо и сравнение нового шоу с реалити о жизни семейства Кардашян. Однако Яна поспешила заметить, что в данном случае будет куда меньше «заготовок».

«Но совсем без них не обойтись. Ведь должна быть завязка. И в конце концов, чтобы проект хотелось смотреть дальше, должна быть интрига в конце каждой серии, — добавила Яна. — Но мы не семейство Кардашян. Все-таки показываем правду».

Шоу «ЯнаСупер» можно посмотреть каждую субботу в 17:00 на Супер.