Майкл Джексон, мать Елизаветы II, Высоцкий и другие знаменитости, умершие в долгах

Стало известно о том, что оставшийся «в наследство» после умершей в 2015 году Жанны Фриске долг помог погасить «один человек из мира шоу-бизнеса», как пояснил отец Жанны, Владимир Фриске. Сумма долга певицы составляла примерно 22 миллиона рублей.

И Жанна Фриске – далеко не единственная звезда, ушедшая из жизни «в долгах, как в шелках». Обыватели часто думают – знаменитые, значит, богатые. Не всегда.

Вспомним о самых известных банкротах.

Карл Маркс: «великий экономист» умер в нищете

Вам кажется, что солидный бородатый ученый, автор эпохального труда «Капитал», был серьезным и «правильным» трудоголиком? По крайней мере, так нам внушали много лет на уроках истории.

А вот и нет. Карл Маркс отличался редким транжирством – спускал громадные суммы, не прочь был приударить за служанками, а жизненные потребности ему оплачивали друзья и родные (в том числе – Фридрих Энгельс). Маркс беззастенчиво занимал деньги у всех подряд, а вот возвращать не спешил – нечем было.

Даже три наследства, полученных в течение одного года от умерших родственников, он спустил на удивление быстро, при этом тратил все неизвестно куда, – жене на хозяйство выдавал крошечные суммы. И умер «гений экономики» крупным должником – сложно сосчитать, скольким людям и какие суммы он задолжал.

Владимир Высоцкий: много зарабатывал, много тратил

Владимир Высоцкий, по свидетельствам его родных и друзей, всегда отличался щедростью. Начав хорошо зарабатывать, он с радостью принялся одаривать всех знакомых. Те, кто знал его лично, рассказывали: Высоцкий иногда объявлял «День раздачи денежных знаков», и, не скупясь, просто раздаривал деньги – трешки, пятерки и десятки – всем, кто выстраивался в очередь к его столику в ресторане ВТО.

Огромное удовольствие артисту доставляли дорогие покупки: автомобили, меха и драгоценности для жены… И не всегда на это хватало собственных средств – приходилось занимать.

По некоторым сведениям, к концу жизни у Высоцкого образовался долг более 37 тысяч рублей. Рассказывали, что немалая часть этих денег ушла на вредные привычки.

Как бы там ни было, для уплаты долгов барда пришлось продать его дорогие иномарки и другое имущество. Единственным, кто отказался принимать долг, стал скульптор Зураб Церетели, которому Высоцкий был должен 5 тысяч. Он сказал: в Грузии в семью умершего друга несут деньги, а не забирают.

Мать королевы Елизаветы II: старушка-транжира

Многие СМИ писали о том, что Елизавета, мать ныне здравствующей королевы Англии Елизаветы II, ухитрилась оставить после себя долгов на 14 миллионов долларов. Дело в том, что она очень любила жить «на широкую ногу», при этом не задумываясь, сколько стоят ее покупки.

Прожившая 101 год Елизавета, не раздумывая, скупала антикварную мебель и произведения искусства, заказывала дорогое шампанское.

В год она получала от государства 1,3 миллиона, — и ей этого не хватало, так что родственникам – Елизавете II и ее сыну принцу Чарльзу – приходилось помогать маме и бабушке материально!

Майкл Джексон: вернул долги и продолжает зарабатывать после смерти

Умерший в 2009 году король поп-музыки Майкл Джексон оставил своей семье громадные долги, — их сумма составляла около 500 миллионов долларов.

Прошло 10 лет. И сегодня его наследники – богатейшие люди: имя Майкла продолжает приносить огромные доходы, его пластинки переиздаются, а еще «капают» деньги за копирование образа Джексона. Его трое детей получают сотни миллионов в год.

Уитни Хьюстон: задолжала лейблу Sony Music

Исполнившая множество хитов, звезда фильма «Телохранитель» Уитни Хьюстон успела продать за свою жизнь 170 миллионов песен, альбомов и видеороликов. Певица умерла в 2012 году, в возрасте 48 лет.

Несмотря на свои супервысокие доходы, Уитни Хьюстон так и не смогла вернуть своему лейблу Sony Music долг, составлявший приблизительно 20 миллионов долларов.

Дело в том, что она подписала контракт, по которому обязывалась выплачивать определенную сумму ежегодно, но потом ее диски стали продаваться хуже, и долг постоянно увеличивался.

А как вы думаете – почему многие знаменитости, зарабатывающие огромные деньги, не заботятся о том, чтобы их родственникам не пришлось выплачивать долги после их смерти?