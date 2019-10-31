Иосиф Пригожин: «Наши музыканты и после смерти получают три копейки по сравнению с западными» 

Стало известно о том, что в список «Форбс» самых богатых мировых звезд, продолжающих получать доход после смерти, впервые включена Уитни Хьюстон, ушедшая из жизни 7 лет назад. Портал Teleprogramma.pro выяснил, возможно ли такое в России.

Хьюстон досталась 12-я строчка рейтинга – ежегодный доход наследников Уитни составляет 9,5 миллионов долларов. Первое место принадлежит Майклу Джексону – мертвая звезда зарабатывает и сейчас 60 миллионов ежегодно. Кроме того, в топе – Элвис Пресли, Боб Марли, Джон Леннон, Мэрилин Монро и другие давно скончавшиеся исполнители.

Эти баснословные цифры складываются из ротаций, переиздания песен (в случае с музыкантами), использования имени в рекламных целях и многого другого.

Иосиф Пригожин: «С огромной завистью смотрю на эти вещи за рубежом»

Мы спросили у одного из самых успешных российских продюсеров, Иосифа Пригожина: возможно ли такое в России? Есть ли в нашей стране такие богатые наследники, которые получают крупные отчисления за творческое наследие своих родных?

«С огромной завистью смотрю на подобные вещи за рубежом, — признался продюсер. — В Советском Союзе это, наверное, было бы возможно. Думаю, что в нашей стране пока это невозможно. Я не верю, что в нашей стране наследникам возможно получать деньги в таких объемах», — твердо ответил Пригожин.

«У нас пиратство процветает!»

По мнению продюсера, все дело в разгуле пиратства в нашей стране:

«Посмотрите, какое оставил наследие Майкл Джексон. Мировую славу, мировую известность… И какие деньги приходят с продаж. А у нас — пиратство процветает! У нас порядочность отсутствует в принципе. Не у всех – но у большего числа предпринимателей. Это вопрос культуры. Такая культура у нас отсутствует».

«Поможет только ужесточение законов»

Что же делать, какие пути решения проблемы у нас есть?

«Ужесточение законов, уголовная ответственность помогает очень сильно, — уверен Пригожин. — Я приведу один пример. Вот мы сейчас ездим на гастроли, по городам и весям. Наши водители стали обращать внимание на то, что везде стоят камеры. Понимаете, да? Только ужесточение законов! Только жесткая рука поможет вести себя прилично и порядочно».

«Мы должны жить под открытым стеклом»

Иосиф Пригожин убежден: все денежные поступления, все авторские деньги должны быть совершенно прозрачными.

«Это такой Клондайк денежный! Должны быть в онлайне все поступления денежные. Мы должны жить под открытым стеклом. Особенно это касается РАО (Российское авторское общество – Прим. ред.). Наши музыканты получают три копейки по сравнению с западными. Конечно, обворовываются все. Все надо проверять. Но мы к этому идем. Медленно, но идем. Это вопрос времени просто».

Директор бит-квартета «Секрет» и Максима Леонидова: «Мы честно платим правообладателям»

Мы задали вопросы о богатом творческом наследии в нашей стране и Юрию Гурьеву, директору известного музыканта Максима Леонидова. Юрий Викторович рассказал о том, что Леонидов, исполняя песни других авторов, всегда честно выплачивает авторские отчисления:

«Вы не представляете себе, какие средства пришлось заплатить Максиму авторам некоторых произведений! Мы выпускали пластинку с песнями советских композиторов – военную и довоенную музыку, и это на сегодняшний день – наша самая дорогая пластинка по выпуску. Это три стоимости обычного альбома!»

Мы поинтересовались – кому именно ушли деньги?

«Эти деньги уходят в личные карманы правообладателей, — пояснил Гурьев. — Пластинка называется «Папины песни». Там есть один композитор, права на музыку которого распределены на шесть частей. Так вот, самый высокий гонорар мне пришлось заплатить обладателю одной шестой части наследия этого композитора. В противном случае нам не давали разрешение на выпуск этого альбома».

«Наследники получают свои отчисления»

По мнению Юрия Гурьева, и в нашей стране возможно честное ведение шоу-бизнеса с гарантированным отчислением авторских:

«Если говорить о получении авторских отчислений наследниками умерших музыкантов, — у нас это возможно, и даже случаются перекосы. На Западе авторские идут за исполнение, за ротацию. А у нас – просто чтобы ты получил разрешение на выпуск того или иного продукта, необходимо найти правообладателей всех частей наследия автора и всем заплатить. Наследники получают свои отчисления от ротации, от эфиров. Их достаточно много, потому что много разных радиостанций с разной музыкой, в том числе – и с военной, и с довоенной».

Конечно, сегодняшнее положение дел на рынке шоу-бизнеса в нашей стране невозможно сравнивать с ситуацией на Западе. И все же хочется надеяться на перемены.

Как вы думаете – будут ли когда-нибудь и наши легенды кино, музыки, литературы продолжать зарабатывать достойные деньги и после своей смерти?