Звездные истории

Королевские шуточки: Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»

Отношения между Ее Величеством и главой кабмина Эдвардом Хизом были «корректными, но прохладными».

Королевские шуточки: Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
Елизавета II высмеяла одного из своих премьеров. Фото: Global Look Press

Как известно, британская королева не имеет права выказывать свои симпатии или антипатии к тому или иному лидеру правящей партии. Тем не менее, несколько раз Елизавета II все же позволяла себе некоторые вольности, хоть и в виде шутки.

Докфильм канала BBC «Елизавета К» проливает некоторый свет на отношения королевы с ее премьер-министром Эдвардом Хизом.

В ленте снята Ее Величество во время приема в Букингемском дворце лидеров большой семерки в 1991 году в преддверии войны в Персидском заливе.

Хиз, который занимал пост премьера в 1975 году давал советы госсекретарю Джеймсу Бейкеру, как тому следует себя вести при встрече с Саддамом Хуссейном в Багдаде.

«Я туда ездил», — заявил он гордо.

«Да, я знаю, один раз, как одноразовый министр», — смеясь заметила королева.

Хотя королева явно шутила, ее отношения с Хизом, который возглавлял в свое время партию консерваторов, были непростыми из-за разницы во взглядах на Содружество. Кроме этого премьер был не мастером светских бесед и не смог очаровать королеву.

Отношения между ними были «корректными, но прохладными», пишет Express.

Ранее сообщалось, что любимым премьером королевы был Уинстон Черчилль.

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Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIУинстон Черчилль
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Королевские шуточки: Елизавета II назвала одного из своих премьеров «одноразовым»
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