Бутон вам в петлицу: названы любимые премьер-министры королевы

Согласно правилам, Ее Величество не имеет право высказывать свои политические взгляды и выказывать какое-то особенное предпочтение лидерам партий, но бывали и исключения.

Королевский корреспондент Саймон Эйдж заявил, что королева особенно благоволила к Уинстону Черчиллю, первому главе кабинета министров, с которым она работала после смерти своего отца.

«Ей было 25, а ему в то время уже 77 лет и он был настоящим героем. Но он взял на себя роль опекуна и мягко вводил ее в курс политики и объяснял ее конституционную роль в качестве монархини», — рассказывает эксперт.

«Когда он ушел с поста три года спустя, между ними возникла крепкая дружеская связь. Они часто обсуждали скачки и политическую ситуацию в стране», — добавляет он.

Однако если к Черчиллю Елизавета II испытывала дочерние чувства, то с премьером от либералов Джимом Каллагеном, по словам Эйджа, она даже позволила себе некоторую фривольность.

Однажды она намеренно нарушила протокол и во время прогулки к Букингемскому дворцу вдела ему в петлицу бутон. Тем не менее политик не очень обольщался по поводу этого «флирта».

Он прекрасно понимал, что от «королевы можно добиться дружеского расположения, но не дружбы», — пишет Express.