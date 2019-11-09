Пиар или стыд? Похоже, что Цыганов и Снигирь давно женаты, но продолжают «шифроваться»

Портал Teleprogramma.pro вспоминает историю с обручальными кольцами многодетного отца и его возлюбленной, и пытается понять, почему звездная пара до сих пор не признала факт заключения брака.

Актер Евгений Цыганов и его коллега Юлия Снигирь, о романе которых страна узнала еще в 2015 году, остается одной из самых закрытых, но при этом наиболее интересных зрителю пар российского шоу-бизнеса.

Свои отношения эти двое не комментируют, а если и дают повод говорить о себе, то поклонникам, как правило, самим приходится что-то додумывать и о чем-то догадываться.

Очередная отрежессированная случайность произошла и на этой неделе, когда пресса вновь начала обсуждать свадьбу звездной пары.

Брак состоялся, это и ежу понятно, но при этом, когда КП обратилась к Юлии с соответствующим вопросом, актриса отреагировала на всё крайне нервно и почему-то обрушила на журналиста волну непечатных ругательств. В общем, довели беднягу.

Снигирь, между прочим, не какая-то малоизвестная актриса. В свои 36 лет она уже успела сняться в фильмах вместе с Брюсом Уиллисом и Джудом Лоу, прогуляться с другими звездами по красной дорожке Венецианского кинофестиваля, поработать с Федором Бондарчуком и побыть какое-то время девушкой Данилы Козловского.

При такой успешности ей бы проще быть, да ближе к народу, но любовь к звезде «Оттепели» спрятала Юлию почти ото всего мира.

Сенсация, сенсация!

Выпуская в эфир канала СТС очередной выпуск своей программы «Кино в деталях», режиссер и актер Федор Бондарчук, возможно, и не подозревал, что привлечет к себе столько внимания со стороны СМИ. Героем выпуска от 6 ноября 2019 года стал именно Евгений Цыганов, с которым они обсуждали фильмы, съемочный процесс и и прочее по теме.

Вряд ли перед съемками программы у них была договоренность о вопросах, касающихся личной жизни гостя. Между тем, не удержавшись, Бондарчук всё же коснулся личного – мягко, не «в лоб», режиссер попытался вывести Женю на разговор о его новой семье.

«Меня раздражает то, что ты так же одет, как и я, — сказал ведущий программы, показывая на свои темные брюки, ботинки, и на Цыганова, у которого «цвет настроения» в тот день, видимо, тоже был чёрным. «Потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или это у меня такое же кольцо, как у тебя?»

Понять суть вопроса было не сложно, ведь 17 сентября 2019 года Бондарчук стал законным мужем своей молодой возлюбленной Паулины Андреевой. И теперь он хотел, чтобы его гость наконец-то публично признался в том, что они со Снигирь женаты, и, возможно (чем черт не шутит!), даже назвал бы дату своего бракосочетания.

Цыганов на провокацию не повелся, и тактично ушел от ответа. Мог бы и психануть, как Юлия в беседе с журналистами, но из уважения к Федору (кстати, именно так зовут трехлетнего сына Евгения и Юлии), отделался фразами «ни о чём».

«Не могу ничего сказать. У меня нет часов. Мне есть еще куда стремиться – часы, пиджак и прическа», — сказал он.

Теперь ждем, когда Евгений выйдет в свет с «прической» как у Бондарчука.

А, нет… уже было

Между тем, непонятно, чего все так всполошились-то? Ну, пара с обручальным кольцами, эка невидаль. С теми же кольцами их видели на одном из мероприятий еще в апреле текущего года.

Но об этом все почему-то благополучно забыли, и страницы различных изданий вновь запестрели заголовками вроде «Цыганов и Снигирь тайно поженились».

В тот первый раз пара действительно «шифровалась» как могла – актриса очень неестественно держала «окольцованную» руку в кармане, актер тоже пытался сделать так, чтобы его символ брака никто не заметил – одной рукой прикрывал вторую, для пущей надежности убрав обе за спину.

Непонятно было – то ли молодожены действительно настолько наивны, то ли просто «троллят» армию журналистов, желавшую написать хоть что-то новое об одной из самых закрытых пар нашего шоу-бизнеса.

Впрочем, в некоторых случаях Евгений и Юлия обходились без шпионских игр, к примеру, на шоу «Вечерний Ургант», куда Цыганов этой весной приходил с сериалом «Мертвое озеро», а Снигирь 7 ноября — с фильмом «Успех», — обручальных колец никто не скрывал.

Четыре года прошло, а стыдно до сих пор?

В чем же причина этого непостоянства? Расписаться — расписались, кольца носят, а не прячут в карман при выходе из дома. На тусовках время от времени появляются вместе и с детьми Цыганова от первого брака общаются тоже вместе. Всё как у людей, казалось бы, так почему не вести себя как другие артисты?

Первая из возможных причин — нежелание вновь подвергаться осуждению. Напомним, что от своей бывшей гражданской жены Ирины Леоновой Цыганов ушел, когда та была беременна седьмым ребенком, и в том же 2015 году отец-герой ухитрился сделать ребенка Юлии. После этого его не критиковал только ленивый, и даже сейчас, как только имя актера появляется в СМИ, ему спешат напомнить о том, как некрасиво он когда-то поступил.

Еще одна вероятная причина — это то, что пара просто не хочет внимания к своей персоне. Потому и тайны, потому и безличные фотографии на странице Цыганова в Instagram, потому и желание спрятаться от вопросов журналистов.

И, наконец, третья причина, которая может объяснить все странности. Банальная до неприличия, но хорошо вписывающаяся в современные реалии.

Это просто пиар, который для актеров никогда не бывает лишним. Молчать, чтобы выделиться среди множества коллег. Уходить от ответов и крыть матом журналистов. Не делать по сути ничего, ради того, чтобы кто-то всё сделал за тебя.

А какая из версий кажется вам наиболее правдоподобной?