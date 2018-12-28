Эксперт Госдумы предложил отправить на «Евровидение» Петросяна вместе с Бузовой

Вадим Манукян уверен, что этой «сладкой парочке» обеспечен успех на престижном конкурсе.

Не так давно певец Юрий Лоза, известный своими яркими высказываниями, заявил, что на «Евровидение» от России в следующем году должен отправиться юморист Евгений Петросян. Лоза объяснил свой выбор тем, что на конкурсе вовсе не обязательно хорошо петь. Главное делать шоу, что юморист, безусловно, умеет.

больше по теме Эксперт Госдумы призвал ввести многомилионные штрафы в отношении Шнурова и Собчак за мат Вадим Манукян заявил, что нужно заставить звезд думать о своей аудитории.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян считает, что на «Евровидение» Петросян должен обязательно отправиться в обществе своей коллеги по «Голубому огоньку» Ольги Бузовой. За основу он предлагает взять номер, где они будут играть Адама и Еву. Для прочей наглядности Манукян предложил, чтобы звезды обязательно разделись перед взыскательной европейской публикой. Тогда, как он считает, успех будет обеспечен.

Манукян заметил, что Бузова все равно не умеет петь, а вот Петросян свои пару октав выдать сможет, что и закрепит успех. В таком случае, как уверен эксперт, победа будет у России в кармане, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Петросян и Бузова стали в этом году одними из самых обсуждаемых персон в мире шоу бизнеса. Все россияне с интересом следили за разводом Петросяна и затем, как Бузова покоряет публику на своих концертах. Практически в каждом городе на ее выступлении был полный аншлаг. Это яркое свидетельство, что певица превращается в суперзвезду.