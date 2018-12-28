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Эксперт Госдумы предложил отправить на «Евровидение» Петросяна вместе с Бузовой

Эксперт Госдумы предложил отправить на «Евровидение» Петросяна вместе с Бузовой Ольга Бузова и Евгений Петросян/Instagram
Вадим Манукян уверен, что этой «сладкой парочке» обеспечен успех на престижном конкурсе.

Не так давно певец Юрий Лоза, известный своими яркими высказываниями, заявил, что на «Евровидение» от России в следующем году должен отправиться юморист Евгений Петросян. Лоза объяснил свой выбор тем, что на конкурсе вовсе не обязательно хорошо петь. Главное делать шоу, что юморист, безусловно, умеет.

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Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян считает, что на «Евровидение» Петросян должен обязательно отправиться в обществе своей коллеги по «Голубому огоньку» Ольги Бузовой. За основу он предлагает взять номер, где они будут играть Адама и Еву. Для прочей наглядности Манукян предложил, чтобы звезды обязательно разделись перед взыскательной европейской публикой. Тогда, как он считает, успех будет обеспечен.

Манукян заметил, что Бузова все равно не умеет петь, а вот Петросян свои пару октав выдать сможет, что и закрепит успех. В таком случае, как уверен эксперт, победа будет у России в кармане, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Петросян и Бузова стали в этом году одними из самых обсуждаемых персон в мире шоу бизнеса. Все россияне с интересом следили за разводом Петросяна и затем, как Бузова покоряет публику на своих концертах. Практически в каждом городе на ее выступлении был полный аншлаг. Это яркое свидетельство, что певица превращается в суперзвезду.

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Тэги:
Вадим МанукянЕвгений ПетросянОльга Бузова

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