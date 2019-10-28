Ресторатор: «В 90-х дамы-бухгалтеры и опера млели под Аллегрову, а чиновники – под Лепса» 

Анна Седокова представила клип «Алые губы», сделанный, как и многие другие в последнее время, в стилистике 90-х. Эстетика тех лет неожиданно взлетела на пик популярности.

Мы обратились к продюсеру легендарной группы «Ласковой май» Андрею Разину с вопросом – как он считает, связано ли это веяние с аудиторией того времени, или музыкой 90-х увлекается современная молодежь?

Андрей Разин: «Ласковый май» — это навсегда!»

«В 1989 году я говорил всем нашим артистам о том, что группа «Ласковый май» — это навсегда, не надо от нее отвлекаться, — сказал Андрей Разин. — Музыка, которую я придумал с «Миражом», с «Ласковым маем», помогла мне стать первым брендом «новой волны», нашего русского диско. Нашего, русского, а не Bony M, не Modern Talking , которые тогда были популярными! Все наши артисты тогда рванули на Запад. Отдавали предпочтения западной музыке, клипы снимали по западным критериям… А 250 миллионов населения нашей страны воспринимало в то время только музыку, которую я давал тогда и делал свое диско. Была советская эстрада и была диско-музыка, то есть «Мираж» и «Ласковый май».

Анна Седокова: «В 90-е все умели отдыхать»

Популярная исполнительница Анна Седокова призналась, что она и ее творческий коллектив подошли к созданию клипа на песню «Алые губы» очень внимательно и бережно:

«Спасибо за интерес к нашей песне! Вы спрашиваете – почему 90-е? Потому что это очень круто! Мне, например, очень нравится эта музыка. Это все – как первая любовь, все эти чувства, которые у тебя возникали в те годы, первые поцелуи… С этом связаны все самые добрые и классные чувства. Мы все любим такую приятную ностальгию. На самом деле, хорошие 90-е тоже нужно уметь сделать. Например, у нас в «Алых губах» работал один из самых модных аранжировщиков. Мы достали специальную гитару из 1988 года, попросили гитариста, который родился позже, чем в первый раз сыграли такую музыку. И постарались полностью передать манеру того времени. Песня с добрым, простым, классным текстом, что несвойственно для меня, потому что у меня все время заумные словечки в песнях. Получилась песня, под которую хочется плясать. И еще хочу вам сказать. Почему 90-е? Потому что тогда все умели отдыхать, как мне кажется. И плясали до упада. И сейчас, я думаю, всем хочется веселья, праздника и просто танцевать до потери сознания, как поется в моей песне!».

Андрей Грязнов, ресторатор: «Музыка тех лет достаточно популярна и сегодня»

Не могли мы не обратиться и к человеку, который знает все про ресторанный бизнес, — ведь в то или иное заведение люди часто идут ради музыки, которую там «крутят», и ради определенной атмосферы. Ресторатор Андрей Грязнов рассказал о самых популярных сегодня барах в стилистике 90-х:

«Бум на 90-е начался не так давно, года 3-4 назад. А вообще, никакого бума-то особого и нет. Просто открылись бары, которые делают дискотеку 90-х, и их не такое уж большое количество. Но они пытаются собрать гостей, которые помнят музыку того времени, которые тусили тогда, в 90-х годах. И пытаются на этом заработать. Музыка тех лет достаточно популярна и сегодня. Возвращаются некоторые песни, их перепевают. Вот Полина Гагарина перепела «Кукушку» Цоя, песни «Сектора Газа» тоже перепевают. Они слушаются сегодня по-новому, в современной обработке. И на этой почве люди начинают вспоминать, как им было 15-16 лет, как они тогда отдыхали, и с удовольствием приходят в бары, чтобы окунуться в студенческие годы своей жизни».

«Все помнят себя молодыми и хотят вернуться в те годы»

«Почему такие заведения популярны? Потому что все помнят себя молодыми и хотят вернуться в свои студенческие годы и так же весело покутить, — уверенно ответил на наш вопрос Андрей Грязнов. — Раньше дамы-бухгалтеры и опера млели в ресторане под песню «Ах, какая женщина!». Есть, например, клуб «Ленинград», в котором играет музыка 80-90-х. Туда приходят те же самые тетушки-бухгалтеры, которые поют «Привет, Андрей!» под Ирину Аллегрову, «Ах, какая женщина!», группу «Комбинация» — «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Что касается чиновников, они больше млеют под Михаила Круга, под Григория Лепса, он сегодня очень популярный».

А как вы думаете – с чем связан сегодняшний всплеск моды на музыку из 90-х? Какие исполнители и песни того времени нравятся вам, что из тех лет вы слушаете сегодня?