Наташа Королева: «Мы, поколение 90-х, такие зажигательные!»  

Народная певица - о своей растущей востребованности, здоровой эротике и нечаянном танце под Николаева.

Наташа Королева умеет провоцировать публику: то она опубликует фото из ванной, то вообще в стиле ню. А ведь у исполнительницы «Маленькой страны» и «Синих лебедей» взрослый сын: 17-летний Архип стал студентом первого курса Высшей школы экономики. Журнал «Телепрограмма» поймал Наташу Королеву в Баку на международном музыкальном фестивале «Жара» и расспросил о ностальгии по 90-м и о ее смелых поступках.

— Кто был вашим главным конкурентом тогда, в 90-е?

— У меня конкурентов не было. Мне казалось, что каждый артист имел свою аудиторию. Мы были помоложе, романтично настроены. В 90-е были самые красивые и самые лирические песни о любви. И мне кажется, что новое поколение берет и делает ремейки, потому что тогда была действительно крутая музыка.

— А есть кто-то из современных артистов XXI века, кто напоминает вам ту Наташу Королеву?

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— Много артистов современных сымитировали образ Наташи Королевой. Но сильнее похожа Лена Темникова.

— Какие песни чаще всего из 90-х вы слушаете теперь?

— Мы, поколение 90-х, такие зажигательные! Особенно часто слушаю «Зимнюю вишню» Анжелики Варум, «Ночное рандеву на бульваре роз» Криса Кельми.

— Сейчас ведь моментально становится популярным все то, что было в моде 30 лет назад. В чем секрет этого успеха?

— Почему пошел такой «камбэк» в тему 90-х - притом что они были лихие? Все то, что было связано с нашей юностью, оставляет самые яркие впечатления. И вот у людей, которые прошли 90-е, появилась такая тенденция: немножко вспоминать и ностальгировать, какими мы были молодыми, заводными, чего мы там вытворяли. А подо что мы все это делали? И, конечно, сразу всплывают те любимые родные песни, под которые все это происходило. Я никогда не чувствовала невостребованности, но сейчас пошла какая-то новая волна ажиотажа. У меня график расписан надолго вперед.

— Песни тех лет все до сих пор наизусть помнят.

— Тогда был такой музыкальный материал, под который можно было сесть за стол, выпить рюмочку и исполнить любую песню. Русская душа любит развернуться, поностальгировать, слезу уронить и тут же посмеяться, повеселиться. Поколение людей, которые в 90-е были молодыми, уже сформировались за эти 25 лет и хотят опять слушать то, что любят, то, что было связано с их детством и юностью. Видимо, поэтому все возвращаются к 90-м, когда были действительно очень хорошие песни.

— Этим летом вы совершили очень смелый поступок, который взбудоражил мир шоу-бизнеса. В ответ на скандальный обнаженный снимок Светланы Лободы (на фото на странице певицы была изображена не она, а другая девушка. - Ред.) вы опубликовали свое фото, где вы неглиже стоите на руках. Почему же оно потом исчезло из вашего Инстаграма?

— Хорошего понемножку! Оно было немножко не в контексте всей моей ленты.

— Может, вас кто-то настоятельно попросил удалить снимок?

— Нет-нет. Я удалила снимок самостоятельно.

— Но ведь рукописи не горят. Оно же сохранилось в публикациях интернет-СМИ.

— Да и перепостов было много.

— Зачем была эта провокация с вашей стороны?

— Завела меня Света Лобода на эту историю. Мое цирковое прошлое (Наташа окончила Киевское эстрадно-цирковое училище. - Авт.) иногда дает о себе знать: вот я так и психанула. Когда сделала снимок - захотела запустить челлендж «А вам слабо?».

— А всем слабо оказалось?

— Знаете - это очень непросто. Попробуйте?!

— Сколько дублей делали?

— Фото было сделано быстро. Ну на руках постояла минут 15 — 20. Мне было не очень сложно. Цирковое училище у меня было сильное, поэтому тело помнит навыки до сих пор. Но самое главное, чему я порадовалась, — что смогла это сделать в свои 46 лет достаточно легко.

Кстати

Недавно Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко отметили 16-ю годовщину бракосочетания — топазовую свадьбу. Наташа трогательно обратилась к своему Тарзану: «Что бы там ни говорили, что бы там ни сочиняли и ни придумывали, мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем (ох… — Ред.), шалим и зажигаем, а самое главное — любим друг друга с каждым годом все сильнее!»Что это было?!

В эфире Первого канала вся страна увидела, как Наташа Королева в Баку отплясывала в ВИП-зоне, в то время как на сцене Игорь Николаев затянул «И я сказал: поздравляю…». Танец был ну очень эротичный, поэтому в сети стали гадать: на что это намекает Наташа в отношении бывшего возлюбленного?

Спустя почти месяц после фестиваля Королевой пришлось оправдываться: «Виновата Яна Чурикова — это она меня вытащила танцевать под эту песню. А провокатором оказалась Люба Успенская, которая сказала: «Иди-иди…» В общем, пошла. Маэстро, прости… Но, мне кажется, получилось ярко и для наших поклонников все было круто. На следующей «Жаре», может, еще как-то психанем… Думаю, поцелуй может быть страстный…».